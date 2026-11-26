









Жители еще одного дома в Красноармейском районе Волгограда обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за отсутствия отопления в их пятиэтажке. Видеообращение волгоградцы записали около подъезда МКД №36 по ул. Саушинская. Горожане пожаловались руководителю следкома на свои страдания в ледяных квартирах, на которые их обрекла управляющая компания.

- Трое учредителей УК «Дом Сервис Красноармейский» с начала отопительного сезона под разными предлогами упорно не подключают дом к центральному отоплению, отвечают отписками, никаких пуско-наладочных работ не проводили и не проводят. К сожалению, наши обращения в следственные органы не помогли, мы получаем отписки. Ответ нужно ждать 30 дней, но у нас этого времени нет – мы замерзаем сегодня. Холод угрожает жизням и здоровью жильцов, в итоге мы вынуждены обогреваться газом и электричеством, - говорят волгоградцы.

Волгоградцам особенно обидно от того, что они «оказались заложниками дельцов из УК», а страдают без тепла и многодетные семьи, и ветераны боевых действий, и пожилые люди.

- Управляющая компания, получив лицензию, позволяет себе беспредельничать, хотя мы содержим их за наши деньги и должны получать услуги по договору. Терпение людей небезгранично. Просим вас заставить УК выполнить свои обязательства по подаче тепла в наш дом, провести расследование и привлечь к уголовной ответственности виновных, - заключили волгоградцы.

Как ранее сообщалось, больше всего жалоб на отсутствие отопления поступает в различные ведомства из Красноармейского района. Отчаявшиеся люди уже неоднократно призывали главу СК РФ Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию, так как обращения в органы власти на местном уровне к результату не приводят.

Недавно губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров потребовал проверить деятельность УК, уклоняющихся от работ по обеспечению отоплением МКД. В то же время вопросы возникли и к региональному фонду капремонта, который должен заниматься ремонтом ветхих коммуникаций, однако вместо этих сложных и дорогостоящих работ в домах чаще всего проводят фасадный «апгрейд». Заняться финансовой проверкой фонда уже поручено КСП Волгоградской области.

Напомним, в публикации «Ждете, когда мы околеем?»: волгоградцы встретили первый снег в промерзающем доме» также сообщалось об аналогичной проблеме жильцов дома №14 поселка 4-й участок, незавидная участь которых стала основой сюжета в программе «ЧП» на канале НТВ. Отопительный сезон в этой двухэтажке так и не начался, а температура воздуха в комнатах сегодня, 26 ноября, не превышала 8 градусов тепла. После выхода сюжета Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям возбудить уголовное дело.