Сегодня, 29 ноября, на Волгоград Арене в матче 20-го тура Первой лиги встречаются «КАМАЗ» из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». Из-за дисквалификации Дмитрия Парфёнова, получившего перебор жёлтых карточек, командой в этой игре руководят Юрий Ковтун и Александр Павленко.

Команды начали матч в равной борьбе. «КАМАЗ» при потере мяча моментально откатывался назад и стремился создавать свои моменты в контратаках. «Ротор» старался прессинговать, и к 10-й минуте соперники успели обменятся голевыми моментами. А на 13-й минуте гости остались в меньшинстве - за опасную игру против Эльдарушева удалëн Аюкин. Получив численное преимущество, сине-голубые захватили инициативу и прижали челнинцев к воротам. И на 38-й минуте Абу-Саид Эльдарушев открывает счëт. 1:0 - «Ротор» впереди.