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Расследования

В мэрии Волжского назвали причину срыва нового учебного года в школе-долгострое

Расследования 03.09.2026 06:48
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03.09.2026 06:48


В администрации Волжского Волгоградской области прокомментировали ситуацию со срывом начала учебного года в школе №13, ремонт которой не могут завершить уже четвертый год. В мэрии отреагировали на ситуацию после уже второго обращения родителей школьников к Александру Бастрыкину, а также в Минобразования и в прокуратуру. 

- Вопрос организации учебного процесса обсуждался на встрече руководства управления образования с родителями учащихся 13-й школы, в которой проводится капитальный ремонт. Из-за действий недобросовестного подрядчика сроки завершения ремонтных работ оказались сдвинуты, - пояснили в пресс-службе администрации Волжского.

Здесь также отчитались уже о сделанных работах в многострадальной школе. 

На сегодняшний день в здании школы № 13 проведены масштабные капитальные работы на площади 5182,5 кв. м: смонтированы новые системы водоснабжения, водоотведения и отопления; установлено 98 оконных рам; закуплена ученическая мебель. Приобретено кухонное оборудование для пищеблока, станки для кабинета технологии, мебель и компьютерное оборудование для кабинета информатики, вытяжной шкаф для кабинета химии. Сейчас ведется монтаж автоматической пожарной сигнализации, - цитата из комментария.

В мэрии также опровергли возможность перевода детей из недоотремонтированной школы на дистант. 

- Для организации образовательного процесса в очном формате для всех учеников 1-11-х классов (всего 687 человек) определены два общеобразовательных учреждения Волжского. В школе № 10 (ул. Гайдара, 7) будут учиться 275 учащихся 1-4-х классов (всего 9 классов, в том числе три спортивных). А в школе № 19 (ул. Советская, 39) организуют учебный процесс для 412 учащихся 5-11-х классов (всего 15 классов, в том числе пять спортивных). Обучение школьников 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов будет организовано в первую смену. Все учащиеся начальной школы, а также школьники льготных категорий будут обеспечены бесплатным горячим питанием.Все дети продолжат учёбу очно, в составе своих классов и со своими педагогами. Классы не разделяются и не переформировываются, - заверили в администрации города.  

Чиновники более подробно раскрыли причины затянувшегося на три года капремонта образовательного учреждения. 

- В процессе реализации контракта возникали сложности с синхронизацией действий заказчика, проектировщика и подрядчика. В частности, немало претензий было к исполнению и качеству работ подрядной организацией, а также слабому контролю со стороны заказчика. В ходе ремонта выявилась необходимость проведения  дополнительных работ, критически важных для безопасности и долговечности здания. Все это сказалось на сроках ввода школы в эксплуатацию. Сразу после завершения работ начнутся процедуры приёмки и оформления разрешительной документации. Управление образования держит этот процесс на особом контроле и будет информировать родителей о его ходе, - резюмировали в мэрии.

Напомним, родители учеников в своем видеообращении обвинили власти города в срыве учебного процесса для сотен школьников и нарушении конституционного права их детей на образование. Дети устали мыкаться по чужим школам, а родители – ждать, когда закончится ремонт в многострадальном здании, которое  закрыли еще в августе 2023 года. 

Ранее администрации Волжского неоднократный срыв сроков объясняли невыполнением обязательств подрядной организацией. Тем не менее на продолжение ремонта неоднократно выделялись дополнительные деньги. За две недели до начала нового учебного года стало известно, что на завершение работ уйдет еще 6,5 миллионов бюджетных средств: 4 миллиона рублей -  на ремонт асфальтового покрытия и бортового камня, а еще 2,5 миллиона – на установку систем оповещения и пожарной безопасности.

К сожалению, даже выделение дополнительных денег не является гарантией того, что дети в ближайшее время вернутся в свои родные классы. При этом никаких уголовных дел в связи с вопиющим фактом – срывом срока сдачи социального объекта – не заведено. 

Фото сгенерировано ИИ

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