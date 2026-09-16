



Многострадальная школа в Волжском Волгоградской области, которую ремонтируют уже четвертый год подряд, на днях пострадала от…потопа. Как рассказали жители Волжского, причиной «наводнения» в образовательном учреждении №13 стал запуск системы отопления одним из подрядчиков. В итоге, сообщают волжане, сильно пострадало левое крыло школы, где вода стекала по стояку с третьего этажа и до подвала.

По словам очевидцев, водой залило новую мебель, компьютеры и оргтехнику, остались подтеки на стенах и потолках.

В администрации Волжского, куда утром 16 сентября редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием, оперативно прокомментировать происшествие не смогли. Как только ответ мэрии поступит в распоряжение информагентства, он будет опубликован.

Напомним, школа с несчастливым номером уже несколько лет находится в центре скандала, связанного с затянувшимся ремонтом. Ученики до сих пор не могут вернуться в альма-матер и вынуждены мыкаться по чужим школам. Сорванным оказалось начало и этого учебного года. Родители детей уже несколько раз записывали видеообращения Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и разобраться, почему начавшийся еще в 2023 году ремонт школы до сих пор не закончен.

Ранее в администрации Волжского объясняли это тем, что сроки ввода объекта в эксплуатацию провалил недобросовестный подрядчик. В частности, в мэрии заявили, что в процессе реализации контракта возникали сложности с синхронизацией действий заказчика, проектировщика и подрядчика. Немало претензий было к исполнению и качеству работ подрядной организацией, а также слабому контролю со стороны заказчика. Также в ходе ремонта выявилась необходимость проведения дополнительных работ, критически важных для безопасности и долговечности здания.

Однако родителям и ученикам от этого не легче. По факту срыва ремонта никаких уголовных дел возбуждено так и не было. О точных сроках окончания реконструкции образовательного учреждения также ничего неизвестно. При этом на окончание капремонта продолжают выделяться дополнительные миллионы.

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