



Без школьной линейки, уроков в «живом» формате, а, самое главное, без четких перспектив на начавшийся учебный год остались больше 600 учеников школы № 13 Волжского. Растянувшийся на несколько лет ремонт довел родителей школьников буквально до отчаяния – в надежде сдвинуть вопрос с мертвой точки они обратились в прокуратуру, Министерство образования, а также к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

– Мы, родители учащихся МОУ «Средняя школа № 13» города Волжского, обращаемся в условиях чрезвычайной ситуации: на сегодняшний день, 2 сентября 2026 года, учебный процесс для сотен детей сорван, конституционное право на образование грубо нарушено по вине учредителя – Управления образования администрации Волжского, – не скрывая эмоций, пишут волжане в своих жалобах. - До последнего дня руководство Управления образования скрывало факт неготовности объектов. Лишь 31 августа родителям и руководству школы было направлено предписание о вынужденном экстренном дроблении школы: 1, 2, 9 и 11 классы распределяются по трем разным средним школам города, а учащиеся 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классов принудительно отправляются на дистанционное обучение. Единого здания под размещение учредитель школе не предоставил.







Не получив от чиновников ни одного внятного ответа с конкретными сроками открытия школы, волжане потребовали детальных проверок. По их мнению, как хозяйственный, так и финансовый аудит следует провести комиссии Министерства просвещения.

– Капитальный ремонт сорван. По имеющейся информации, остаток лимитов бюджетных обязательств федеральной программы на сумму свыше 30 миллионов рублей был искусственно раздроблен заказчиком на мелкие договоры с единственным поставщиком с целью уклонения от обязательного казначейского сопровождения, государственного контроля и открытых торгов, – убеждены жители Волжского. – А заложниками этой ситуации остаются наши дети. Вчера после несостоявшейся линейки документы забрали родители сорока детей. К сожалению, образовательное учреждение просто уничтожают.

К слову, история со злополучным ремонтом школы № 13 уже давно лишила покоя жителей Волжского.

– В январе 2026-го нам заявили, что со второго февраля здание школы № 1, где временно разместились все ученики, будет закрыто на ремонт, а наши дети разойдутся по другим образовательным учреждениям, – рассказывает волжанка Наталья. – Нам пришлось приложить поистине героические усилия, чтобы сохранить за собой право доучиться в этих помещениях до 31 мая. Тогда же нам заменили директора, которая действительно защищала интересы наших детей, – на месяц учреждение возглавил другой руководитель, успевший заключить немало договоров и актов, а, главное, раздробив оставшуюся на ремонт сумму. Учебный год мы заканчивали уже с директором школы № 11 Татьяной Донцовой. Как оказалось, своими обещаниями она лишь усыпляла нашу бдительность – в конце учебного года все наши вещи перевозили прямо в стройку. И, конечно, помещение обещали открыть! Потом случилось буквально невозможное – нашего прежнего директора Наталья Савельеву восстановили в должности по решению суда. Планы отправить нас в недоделанное здание без лицензии, видимо, полетели в тартарары, и за последние две недели до начала учебного года школу пытались привести в надлежащий вид. А 1 сентября руководителю прислали рекомендацию с перечислением требований, которая она должна исполнить для организации учебного процесса. Мы, конечно, не собираемся оставлять эту ситуацию просто так. У нас есть масса доказательств нарушений и откровенной халатности. Но главное сейчас – чтобы дети пошли учиться. Сейчас у нас не налажена даже сама система дистанта – детям предлагают делать задания по фотографиям из учебников и в конце недели привозить тетради учителю. Что же это за абсурд?





Информацию по сложившейся ситуации корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в пресс-службе администрации Волжского. Поделиться официальной позицией управления сотрудники мэрии пообещали в ближайшее время.

Напомним, школу №13 на улице Карла Маркса закрыли на капремонт еще в августе 2023 года. Учеников перевели в другие школы, расположенные отнюдь не в шаговой доступности от их домов.

В администрации Волжского неоднократный срыв сроков объясняли невыполнением обязательств подрядной организацией. Тем не менее на продолжение ремонта неоднократно выделялись дополнительные деньги. За две недели до начала нового учебного года стало известно, что на работы выделено еще 6,5 миллионов бюджетных средств - 4 миллиона рублей пойдут на ремонт асфальтового покрытия и бортового камня, а еще 2,5 миллиона – на установку систем оповещения и пожарной безопасности.

Между тем, еще один школьный долгострой в городе-спутнике обернулся уголовным делом. В октябре стало известно об аресте руководителя фирмы Кирилла Шорохова. Его компания также с 2023 года не могла закончить ремонт школы №32. По данным правоохранительных органов, в декабре 2023 года между школой и ООО «Азимут» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению здания. Однако в нарушение условий договора подрядчиком работы в установленный срок не выполнены, а строительная готовность объекта составляла всего 20%. В результате заказчик в одностороннем порядке был вынужден расторгнуть договор. При этом полученные в рамках контракта бюджетные средства в сумме 52,7 млн. рублей были переведены генеральным директором фирмы-подрядчика на личные банковские счета и использованы на свои нужды.