



Волгоградский адвокат Сехран Расулов опубликовал видео, на котором запечатлен Сергей Кибальников – убийца федерального судьи из Камышина Василия Ветлугина. Как сообщает ИА «Высота 102», кадры, вероятно, могли быть сделаны еще на стадии предварительного следствия по уголовному делу – в СИЗО. На видео Кибальников объясняет причину совершенного им зверского преступления.

Подчеркнем, что поделился видеозаписью в Instagram* адвокат Сергея Кибальникова 5 октября, то есть спустя пять месяцев после вынесения приговора. Бизнесмен из Камышина, жестоко расправившийся с судьей Василием Ветлугиным, получил по решению Волгоградского областного суда 22 года в колонии строгого режима. После, как уже сообщало ИА «Высота 102», Сергей Ветлугин подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации, где, по данным жителей Камышина, к настоящему времени пропал без вести.

«Ее простил. Его – не смог»

Опубликованное адвокатом короткое видео начинается со слов Кибальникова, который говорит о любви к супруге, интимная связь которой с судьей Василием Ветлугиным и стала мотивом зверского преступления.

– Я люблю эту женщину, – говорит Кибальников и тут же поправляется: «Любил».

Затем монолог Кибальникова продолжается:

– Ты разрушаешь мою семью и вот так сделал? [очевидно, речь о Ветлугине]. И когда встал вопрос, что она у него на работе, я так и подумал: наверное, такой вот, как и я, мужчина, не полезет там... не дай Бог, конечно.

Веротяно, Сергей Кибальников на этих кадрах рассуждает о том, что не ожидал, что судья Ветлугин как мужчина допустит интимную связь с его супругой. Это объясняет и то, что осужденный за убийство признается – жену он простил, но не соперника:

– Я ее простил. Простил. По-человечески простил. Его не смог простить. Такое нельзя делать! Мы все мужчины!







«Дальше – интереснее»

По словам Сехрана Расулова, с которым связались корреспонденты ИА «Высота 102», опубликовать видео только теперь он решшил по просьбе самого Сергея Кибальникова.

– Это было его желание, – сказал адвокат.

На встречный вопрос, почему только теперь, он ответил:

– Сергей Владимирович просил опубликовать только после того, как он отправится на СВО. До этого он опасался, что данное видео помешает ему в этом намерении.

Сехран Расулов заявляет, что этот ролик – не единственный и в скором времени будет опубликована еще одна запись «исповеди» убийцы. Делиться кадрами до намеченной даты адквоват наотрез отказался и, с его слов, не сделает этого даже за деньги.

– Есть вещи, которые не измеряются деньгами, – заявил Расулов в ответ на предположение, что ценник новой «серии» мог быть достаточно высоким.

– Следующее видео будет еще интереснее, – интригует адвокат. – Там будет куда больше подробностей.

Отвечая на вопрос, действительно ли Сергей Кибальников пропал на СВО, отправившись в свой первый штурм, Расулов ответил:

– Я сам узнал об этом только из СМИ. Достоверно мне неизвестно. Поэтому без комментариев.

Напомним, что шокирующее убийство произошло в городе Камышине Волгоградской области в августе 2025 года возле городского суда. Дождавшись Василия Ветлугина, Сергей Кибальников направился к нему с обрезом карабина «Сайга» и открыл стрельбу в свою жертву. Василий Ветлугин пытался сбежать от убийцы, но был повержен несколькими выстрелами в спину. После этого Кибальников достал нож, приблизился к умиравшему и оскопил им мужчину.

Отметим, что события разворачивались в светлое время суток на достаточно оживленной улице Камышина. Свидетелями расправы стали случайные прохожие. Сам же Кибальников не планировал скрываться – он был задержан оперативниками по горячим следам. Мотивом преступления стала личная неприязнь на почве ревности.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в ходе предварительного следствия, а затем и в судебном процессе Сергей Кибальников признал вину в совершенном им преступлении и активно сотрудничал с правоохранителями. Обвинение бизнесмену из Камышина было предъявлено по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ – об убийстве, повреждении чужого имущества, переделке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Видео: Сехран Расулов