Ревность или случайный конфликт? Убийца судьи Ветлугина мог спланировать расправу заранее





В городе Камышине Волгоградской области вечером 14 августа был убит федеральный судья – 40-летний Василий Ветлугин. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний житель того же города – силовики тут же возбудили уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия. Что послужило мотивом расправы, до сих пор достоверно неизвестно.

Редакция ИА «Высота 102» собрала все, что известно о случившемся на этот час. Отметим, что все обстоятельства жестокой расправы предстоит выяснить правоохранителям. Перечисленные ниже сведения основаны на свидетельствах очевидцев и первых заявлениях силовых структур.

Поджидал с работы

Василий Ветлугин родился в Карелии. Трудовую деятельность начинал в 2007 году следователем отдела по расследованию преступлений в городе Петров Вал – фактически являлся сотрудником УВД Камышина. В Камышинский городской суд Волгоградской области Ветлугин поступил в 2011 году, до 2013 года работал помощником судьи. В июне 2013-го был назначен на должность мирового судьи судебного участка №14, в 2016-м его полномочия были продлены еще на пять лет. Судьей Камышинского городского суда Василий Ветлугин стал в 2019 году и, как ранее сообщало ИА «Высота 102», занимался рассмотрением гражданских дел.





Камышинский городской суд находится на ул. Красной, 17. Вероятнее всего, убийца Ветлугина заранее планировал преступление и дожидался его с работы. Как сообщают жители Камышина в социальных сетях, стрельбу в федерального судью преступник открыл на пересечении улиц Красной и Советской – непосредственно возле здания суда в период времени между 17.00 и 18.00. Как раз в это время заканчивался рабочий в суде. Первые сообщения о кровавой расправе появились в федеральных Telegram-каналах уже около 18.20.

По не подтвержденным официально данным, выйдя из суда, Василий Ветлугин успел сесть в припаркованный на ул. Красной, 17 личный автомобиль. Именно в этот момент к нему и приблизился убийца, который сразу открыл стрельбы из карабина «Сайга». Пытаясь спастись, Ветлугин выскочил из автомобиля и убежать, но догонявший его произвел несколько выстрелов на поражение.

Убивал по-зверски

На то, что жестокое убийство 40-летнего Василия Ветлугина могло быть спланировано заранее, указывает тот факт, что перед его совершением преступник вооружился как минимум двумя видами оружия – огнестрельным и холодным. Выше уже сообщалось, что поразил свою жертву убийца с помощью карабина, далее уже добивал ножом.

То, как после расстрела убийца расправлялся со своей жертвой, можно считать еще одним доказательством того, что преступление было продумано. Приблизившись к истекавшему кровью Ветлугину, преступник, по свидетельству камышан, нанес ему несколько ударов ножом в туловище, после чего оскопил его, вставив затем половой орган в рот. Последний удар был нанесен под левую глазницу убитого.

В социальных сетях вскоре после расправы появились многочисленные фотографии с места происшествия, в том числе, без цензуры и в непосредственном близости к телу убитого. Из этических соображений редакция ИА «Высота 102» не станет публиковать эти снимки. Можем сказать лишь то, что свидетельства очевидцев о характере причиненных ранений Василию Ветлугину такие фото подтверждают.





Ревность или конфликт?

До сих пор правоохранительные органы не озвучили возможного мотива совершенного преступления. Как правило, в случаях преступлений, совершенных в отношении судей, в качестве наиболее вероятной версии первым делом рассматривают месть за профессиональную деятельность. Однако, напомним, Ветлугин, рассматривал в суде гражданские дела, а значит, ему вряд ли приходилось сталкиваться с уголовниками.

Сразу после преступления Telegram-каналы Baza и Shot заявили, что убийство было совершено на почве ревности. По данным авторов таких сообщений, Василий Ветлугин мог быть убит из-за возможной связи с одним из секретарей Камышинского городского суда.

Версию об убийстве на почве ревности можно считать вероятной, если принимать во внимание характер ранений, которые были нанесены после расстрела. Однако близкие Василия Ветлугина категорически отрицают даже возможность его связей на стороне.

– Вася был женат. У него недавно родились две дочки двойняшки. Человек чести был, – пишут родственники в социальных сетях, призывая не делать порочащих честь убитого выводов.

Жители Камышина полагают, что преступник и впрямь мог совершить преступление на почве ревности, однако эта ревность, вполне возможно, была надуманной.

Кроме того, некоторые СМИ распространили со ссылкой на свои источники информацию накануне о том, что якобы убийство произошло на почве бытового конфликта между соседями. Повторим – во всех обстоятельствах происшествия разберутся правоохранители.

Официальная информация

О задержании 47-летнего жителя Камышина, подозреваемого в убийстве, ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило ближе к полуночи.

– 14 августа около 17-00 час. в полицию Камышина поступило сообщение об обнаружении тела мужчины возле дома по ул. Советской. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер. Выяснилось, что погибший являлся судьей городского суда. В результате введенного специального плана подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан по горячим следам. Им оказался 47-летний местный житель. Фигурант передан в следственные органы, – говорится в сообщении Главка полиции.

Однако, уточняют жители Камышина, искать преступника оперативникам не пришлось. По не подтвержденным официально данным, убийца оставался на месте преступления до приезда опергруппы и добровольно сдался. Карабин находился рядом с телом убитого. Нож, как уже сообщалось, был воткнут в лицо.

Убийство федерального судьи первым официально подтвердило 14 августа следственное управление СК России по Волгоградской области. По сообщению пресс-службы СУ СКР, изучением всех обстоятельств будет заниматься Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления. Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой Волгоградской области.

На момент публикации об избрании меры пресечения задержанному не сообщалось.

Коммерсант или военный?





Сразу после убийства в Telegram-каналах появилась информация о том, что убийца является военнослужащим, якобы прибывшим в отпуск в Камышин. Впрочем, уже вскоре авторы тех сообщений фактически отказались от заявлений, написав, что данная информация не находит подтверждений. В СУ СК России по Волгоградской области уточнили лишь то, что, по данным следствия, задержанный по подозрению в убийстве занимается коммерческой деятельностью.

Добавим, что фотография подозреваемого в убийстве Василия Ветлугина уже ближе к полуночи появилась в открытом доступе. Вероятно, что она была сделана сразу после задержания, после чего каким-то образом появилась в распоряжении авторов Telegram-каналов. На фото запечатлен человек, руки, ноги и даже обувь которого покрыты кровью. Сам он имеет достаточно отрешенный вид.

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ходом расследования уголовного дела.

Фото: социальные сети, Камышинский городской суд / VK.com