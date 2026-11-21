Во вторник вечером, 24 ноября, волгоградцы и жители области смогут увидеть необычное астрономическое явление - суперлуние. В этот момент Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли, что сделает её значительно больше и ярче обычного.
Как сообщает РИА Новости, ноябрьское полнолуние получило название «Бобровая Луна». Это прозвище придумали индейцы Северной Америки. В конце ноября бобры завершают возведение плотин и утепляют свои хатки, а охотники расставляют последние ловушки перед зимой. Для современных людей это время связано с подготовкой к холодам, созданием запасов и обустройством жилища.
Наивысшая яркость Луны ожидается в 17:53 по местному времени. При ясном небе спутник Земли будет выглядеть как огромный светящийся диск, парящий над домами Волгограда. Специалисты предупреждают, что сфотографировать суперлуние на обычный мобильный телефон сложно, так как ярко освещённый объект часто превращается в маленькую белую точку. Поэтому лучше всего насладиться этим зрелищем без оптических приборов.