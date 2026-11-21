Федеральные новости

Наценки за перевозку детей в такси ограничат в РФ

Вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА Новости сообщил о намерении правительства ввести ограничения на наценки за перевозку детей в такси.По словам Никитина, Минтранс и депутаты Госдумы подготовили пакет поправок для...