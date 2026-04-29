



В Волгограде сегодня, 29 апреля, состоялось итоговое заседание по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, совершившего жестокое преступление Сергея Кибальникова Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам в колонии строгого режима.





Напомним, что шокирующее убийство произошло в городе Камышине Волгоградской области в августе 2025 года возле городского суда. Дождавшись Василия Ветлугина, Сергей Кибальников направился к нему с обрезом карабина «Сайга» и открыл стрельбу в свою жертву. Василий Ветлугин пытался сбежать от убийцы, но был повержен несколькими выстрелами в спину. После этого Кибальников достал нож, приблизился к умиравшему и оскопил им мужчину.

Отметим, что события разворачивались в светлое время суток на достаточно оживленной улице Камышина. Свидетелями расправы стали случайные прохожие. Сам же Кибальников не планировал скрываться – он был задержан оперативниками по горячим следам. Мотивом преступления стала личная неприязнь на почве ревности.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в ходе предварительного следствия, а затем и в судебном процессе Сергей Кибальников признал вину в совершенном им преступлении и активно сотрудничал с правоохранителями. Обвинение бизнесмену из Камышина было предъявлено по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ – об убийстве, повреждении чужого имущества, переделке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

С первого заседания и до оглашения приговора судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде в закрытом режиме. Такое решение было принято в связи с обстоятельствами совершенного преступления и статуса убитого Василия Ветлугина. Представителей СМИ допустили лишь сегодня на оглашение приговора.

– Сергей Кибальников приговорен к 22 годам с отбыванием в колонии строгого режима. Штраф 120 тысяч рублей. Время содержания под стражей – с 14 августа 2025 года – будет зачтено в срок, – передает журналист ИА «Высота 102» из областного суда.

Гражданский иск родных Василия Ветлугина Волгоградский областной суд удовлетворил частично. Маме убитого Сергей Кибальников выплатит 2 миллиона рублей, супруге – полтора миллиона рублей. По два миллиона рублей он также будет должен осиротевшим детям судьи. Сумму, которой Сергей Кибальников покроет расходы на похороны, определят в гражданском порядке.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.