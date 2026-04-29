Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача»

В Волгограде сегодня, 29 апреля, состоялось итоговое заседание по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, совершившего жестокое преступление Сергея Кибальникова Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам в колонии строгого режима. 



Напомним, что шокирующее убийство произошло в городе Камышине Волгоградской области в августе 2025 года возле городского суда. Дождавшись Василия Ветлугина, Сергей Кибальников направился к нему с обрезом карабина «Сайга» и открыл стрельбу в свою жертву. Василий Ветлугин пытался сбежать от убийцы, но был повержен несколькими выстрелами в спину. После этого Кибальников достал нож, приблизился к умиравшему и оскопил им мужчину. 

Отметим, что события разворачивались в светлое время суток на достаточно оживленной улице Камышина. Свидетелями расправы стали случайные прохожие. Сам же Кибальников не планировал скрываться – он был задержан оперативниками по горячим следам. Мотивом преступления стала личная неприязнь на почве ревности.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» в ходе предварительного следствия, а затем и в судебном процессе Сергей Кибальников признал вину в совершенном им преступлении и активно сотрудничал с правоохранителями. Обвинение бизнесмену из Камышина было предъявлено по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ – об убийстве, повреждении чужого имущества, переделке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. 

С первого заседания и до оглашения приговора судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде в закрытом режиме. Такое решение было принято в связи с обстоятельствами совершенного преступления и статуса убитого Василия Ветлугина. Представителей СМИ допустили лишь сегодня на оглашение приговора. 

– Сергей Кибальников приговорен к 22 годам с отбыванием в колонии строгого режима. Штраф 120 тысяч рублей. Время содержания под стражей – с 14 августа 2025 года – будет зачтено в срок, – передает журналист ИА «Высота 102» из областного суда. 

Гражданский иск родных Василия Ветлугина Волгоградский областной суд удовлетворил частично. Маме убитого Сергей Кибальников выплатит 2 миллиона рублей, супруге – полтора миллиона рублей. По два миллиона рублей он также будет должен осиротевшим детям судьи. Сумму, которой Сергей Кибальников покроет расходы на похороны, определят в гражданском порядке.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Расследования 29.04.2026 17:01
