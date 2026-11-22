В Волгоградской области ищут ликвидатора крупной несанкционированной свалки в хуторе Романов Котовского района. Этот населенный пункт известен также тем, что всего в 5 км от него находится место с марсианским пейзажем, известное как «Чертово игрище» или «Марсианская поляна».

Победителю электронного аукциона в срок до 23 декабря текущего года нужно ликвидировать несанкционированную свалку в указанном населенном пункте. Вывезти на полигон придется 3598 кубических метров бытовых и строительных отходов. Начальная цена закупки составляет 11,6 миллиона рублей.

Предусмотрена расчистка территории с помощью специальной техники, а также ручным способом. С победителем конкурса будет заключен муниципальный контракт, заказчиком которого выступает администрация Попковского сельского поселения Котовского района.