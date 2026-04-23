



В рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области утром 23 апреля произошло убийство местного жителя. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», тело 45-летнего мужчины было найдено на лестнице в подъезде многоквартирного дома около 09.00 мск прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов. Вскоре по горячим следам был задержан 39-летний стрелок. В СК заявляют, что мотивом расправы могла стать ревность.

Навел страх на весь поселок





Первые сообщения о жестоком преступлении в райцентре Светлоярского района Волгоградской области стали появляться в социальных сетях около полудня 23 апреля. При этом за несколько часов информация успела обрасти слухами и дошла до читателей в искаженном виде. Так, в частности, сообщалось как минимум о трех жертвах расстрела: мужчины, женщины и случайного прохожего.

– По предварительной информации, в посёлке Светлый Яр произошло вооружённое преступление с несколькими жертвами. Согласно поступающим данным, подозреваемый совершил убийства трёх человек: своей супруги, мужчины (предположительно, её сожителя) и случайного прохожего. В целях безопасности были заблокированы близлежащие объекты: школа № 2 и ВМЭТ. Подозреваемый скрылся на территории местного гаражного кооператива, – говорилось в тиражируемых сообщениях.

На деле жертвой криминального триллера, который действительно имел место быть, оказался один человек. И это действительно сожитель бывшей супруги убийцы. Ни один прохожий, а также женщина не пострадали.

Место преступления

Капли крови на стенах чистого и расписанного рисунками подъезда, гильзы и растоптанная на ступнях кровь – так выглядит сейчас подъезд одного из домов в 1-м Микрорайоне рабочего поселка Светлый Яр. На протяжении нескольких часов после убийства здесь работали криминалисты. В числе опрошенных – жильцы подъезда, пережившие этим утром настоящий кошмар.







– Когда в подъезде, где-то в районе первого-второго этажей раздались первые выстрелы, многие собирались на работу, в школу. В общем, стандартное утро рабочей недели. Прислушавшись, мы поняли, что происходит что-то страшное. Было жутко. Слышно было, как снизу - вверх по лестнице бегут люди, звучат новые выстрелы, – рассказали жители поселка ИА «Высота 102». – Так продолжалось несколько минут. После этого всё стихло, а вскоре мы услышали сигналы подъезжающих к дому спецмашин.

Тело убитого мужчины было обнаружено оперативниками между четвертым и пятым этажами. За несколько минут до своей смерти он лицом к лицу встретился со своим убийцей на выходе из подъезда.

Роковая страсть?

Следователи полагают, что мотивом убийства стала ревность. Немногим ранее в подъезд, где произошел расстрел, переехала бывшая супруга убийцы. Женщина поселилась здесь вместе с сожителем.

– Николай [имя задержанного оперативниками изменено, – Прим.ред.] только вот в конце марта официально развелся со своей женой. Она пыталась наладить личную жизнь. Видимо, это, несмотря на развод никак не устраивало ее бывшего мужа. Буквально вчера он пришел к ним в квартиру, был скандал. Вроде бы, даже было написано заявление в полицию. А сегодня, видите что: пришел утром в подъезд, вооружившись охотничьим ружьем,, – сообщают жители Светлого Яра известную им информацию.

По не подтвержденным официально сведениям, свою жертву 39-летний убийца караулил утром 23 апреля на первом этаже. Ничего не подозревая, 45-летний мужчина вышел из квартиры и направился к выходу, где и встретился лицом к лицу с убийцей. Быстро осознав, чем грозит эта встреча, он пытался спастись и побежал по ступеням вверх – к своей квартире. Ревнивец, в свою очередь, открыл хаотичную стрельбу по живой мишени и окончательно добил жертву между четвертым и пятым этажами.

Совершив убийство, житель Светлого Яра пытался скрыться. По данным ИА «Высота 102», он был задержан оперативниками в промзоне на территории Светлоярского района.





По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время убийца будет отправлен в СИЗО.

Напомним, в Волгограде готовится выслушать приговор житель города Камышина Волгоградской области Сергей Кибальников, расстрелявший и оскопивший судью. Убийство у Камышинского горсуда было совершено прошлым летом также на почве ревности.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области