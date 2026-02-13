Главное

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Ледовая обстановка на Волге позволила возобновить сообщение с Сарпинским в Волгограде

С 13 февраля в Волгограде возобновилось движение речных трамвайчиков по маршруту Руднева-остров Сарпинский, которое было прервано 11 февраля из-за покрывшейся льдом Волги. Это произошло из-за улучшения ледовой обстановки на Волге.

- В связи с улучшением погодных условий и смещением ледового поля ниже по течению Волги речные трамвайчики с 13 февраля вновь начнут отправляться от остановочной платформы «Руднева» в Кировском районе, - сообщили в мэрии.

Пассажиров на Сарпинском будут забирать и высаживать на паромной пристани, которая находится в километре южнее от пристани «х. Бекетовский перекат».

Первый рейс 13 февраля отправится от Руднева в 11:30 мск. Далее речной транспорт будет перевозить горожан по привычному расписанию, делая 10 рейсов ежедневно.

Со стороны Кировского района теплоходы будут уходить в 05:50, 08:00, 11:30, 14:40, 18:00. Со стороны Сарпинского - в 06:10, 08:20, 11:50, 15:00, 18:20.

Напомним, что 11 февраля речное сообщение по маршруту Руднева-остров Сарпинский было прекращено из-за обледеневшей Волги. Пассажирский теплоход при попытке пришвартоваться застрял во льдах. Судно пришлось освобождать из ледяного плена с помощью речного буксира.

Фото администрации Волгограда / t.me

14:29
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»Смотреть фотографии
14:08
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт весенней акцииСмотреть фотографии
13:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%Смотреть фотографии
13:38
В Волгоградской области прокуратура добилась увеличения рабочих мест для инвалидовСмотреть фотографии
13:20
Астрономы увидели на Солнце адресованный землянам смайликСмотреть фотографии
13:17
Двойная нагрузка: «Ротор» сразится с «Черноморцем» и «Енисеем» в один деньСмотреть фотографии
12:49
СК России расследует ночной налёт беспилотников ВСУ на дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегийСмотреть фотографии
12:34
В Музей Победы в Москве передали капсулу с землей из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:26
«Каустик» уступил в волгоградском тренерском дербиСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде у пострадавших от БПЛА ВСУ извлекли осколки, они в реанимацииСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде и области сняли беспилотную опасностьСмотреть фотографии
11:25
Ледовая обстановка на Волге позволила возобновить сообщение с Сарпинским в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Росавиация отменила 12-часовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:00
На юге Волгограда «Концессии» помогли УК отогреть замерзшие трубы в МКДСмотреть фотографии
10:57
Азовское море станет рекордно соленым к 2040 годуСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом проверили поселки на наличие нелегаловСмотреть фотографии
10:26
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших от атак ВСУ в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде мэрия совместно с УК начала обследование повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:03
Дзержинский район Волгограда 13 февраля частично остался без интернетаСмотреть фотографии
09:52
В Москве суд определит будущее арестованных волгоградских чиновников сообщаСмотреть фотографии
09:10
Волгоградцы будут предупреждены об отключении света и воды в MaxСмотреть фотографии
08:55
УФАС внесло в черный список подрядчика «Волгоградавтодора»Смотреть фотографии
08:36
Волгоградцам напомнили об изменении даты оплаты ЖКУСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде сохраняется опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:13
Волгоградец Виталий Аракелян с позывным «Вито» погиб при выполнении задач СВОСмотреть фотографии
07:58
В городе коммунальных катастроф Котово взвоют сиреныСмотреть фотографии
07:47
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
07:35
В Волгограде задерживаются два московских рейса 13 февраляСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 43 БПЛАСмотреть фотографии
 