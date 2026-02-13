С 13 февраля в Волгограде возобновилось движение речных трамвайчиков по маршруту Руднева-остров Сарпинский, которое было прервано 11 февраля из-за покрывшейся льдом Волги. Это произошло из-за улучшения ледовой обстановки на Волге.

- В связи с улучшением погодных условий и смещением ледового поля ниже по течению Волги речные трамвайчики с 13 февраля вновь начнут отправляться от остановочной платформы «Руднева» в Кировском районе, - сообщили в мэрии.

Пассажиров на Сарпинском будут забирать и высаживать на паромной пристани, которая находится в километре южнее от пристани «х. Бекетовский перекат».

Первый рейс 13 февраля отправится от Руднева в 11:30 мск. Далее речной транспорт будет перевозить горожан по привычному расписанию, делая 10 рейсов ежедневно.

Со стороны Кировского района теплоходы будут уходить в 05:50, 08:00, 11:30, 14:40, 18:00. Со стороны Сарпинского - в 06:10, 08:20, 11:50, 15:00, 18:20.

Напомним, что 11 февраля речное сообщение по маршруту Руднева-остров Сарпинский было прекращено из-за обледеневшей Волги. Пассажирский теплоход при попытке пришвартоваться застрял во льдах. Судно пришлось освобождать из ледяного плена с помощью речного буксира.

Фото администрации Волгограда / t.me

