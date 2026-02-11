Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу





Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС.

- У них особое моральное право [на госслужбу], потому что это люди, которым не надо ничего говорить про ценности, про патриотизм, про служение. Они своей жизнью доказали, что такое настоящее служение стране, - цитирует Кириенко ТАСС.

Также он отметил, что данное право активно реализуется благодаря федеральной программе «Время героев», а также в аналогичных проектах во всех 89 субъектах РФ. Интеграция героев СВО в систему государственного управления является одним из фундаментальных изменений в развитии государственной службы, почеркнул замруководителя администрации Президента РФ.