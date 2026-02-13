Прокуратура Волгоградской области оспорила в суде основания и формулировку для досрочного прекращения полномочий депутата облдумы Станислава Короткова, в деятельности которого надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства.

Напомним, что 12 февраля Волгоградская областная дума удовлетворила досрочную отставку депутата Короткова на основании его личного заявления. Прокуратура с такой формулировкой категорически не согласна.

- С учетом грубейших нарушений антикоррупционных требований со стороны депутата Волгоградской областной Думы Короткова С.В. подобная формулировка оснований досрочного прекращения полномочий позволяет ему рассчитывать на государственные льготы и гарантии, не исключает возможность последующего переизбрания, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, нарушения со стороны депутата выявлены в ходе прокурорской проверки исполнения антикоррупционных обязанностей, соблюдение запретов и ограничений лицами, замещающими государственные должности в Волгоградской облдуме.

- В ходе проверки выявлены нарушения в части фактического руководства депутатом Волгоградской областной Думы Коротковым С.В. деятельностью ООО «Земля Профи» путем дачи указаний номинальному руководству организации по вопросам распределения финансовых потоков, оплаты договорных отношений с подрядчиками, выплаты заработной платы, взаимодействия с налоговыми органами и т.д., - сообщила Черединина. - Согласно п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные должности субъектов не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и руководить коммерческими организациями.

В адрес спикера Волгоградской облдумы было внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. На заседании думского комитета по вопросам регламента, парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции указанные в прокурорской проверке факты, как отметила Черединина, нашли полное подтверждение. Однако в облдуме эту информацию фактически просто приняли к сведению.

- Согласно решению комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции к депутату Волгоградской областной Думы Короткову С.В. мера ответственности не применена, информация принята к сведению, депутату указано на необходимость соблюдения антикоррупционных запретов и ограничений, - поясняет Черединина.

Надзорное ведомство указывает, что отставка депутата должна быть в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Исковое заявление о признании незаконными решения комиссии по вопросам регламента, парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции Волгоградской облдумы «О результатах проведенной проверки в отношении депутата Волгоградской областной Думы Короткова С.В.», постановления Волгоградской областной Думы «О досрочном прекращении полномочий депутата Волгоградской областной Думы Короткова С.В.», а также об изменении оснований досрочного прекращения полномочий депутата Волгоградской областной Думы Короткова С.В. подано в Центральный районный суд Волгограда.





