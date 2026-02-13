В Волгоградской области в результате террористического налета на жилые объекты беспилотников ВСУ пострадали трое человек, в числе которых 12-летний ребенок. В комитете здравоохранения региона сообщили, что пострадавшие находятся в больнице, за ними наблюдают специалисты.

- Все трое пострадавших госпитализированы. Оказывается вся необходимая помощь. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами. Состояние всех пострадавших стабильное, - рассказали ИА «Высота 102» в облздраве.

Напомним, что в результате террористической атаки в регионе пострадали 12-летний мальчик в Среднеахтубинском район, а также женщина и 18-летний подросток из Красноармейского района Волгограда. Угрозы их жизни нет.





