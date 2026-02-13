ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА





В ночь с 12 на 13 февраля Волгоград и районы области подверглись массовой атаке БПЛА. Террористический налёт летательных аппаратов на город длился около 7 часов. Вся имеющаяся на текущий момент информация о последствиях теракта ВСУ, а также официальные комментарии – в материале ИА «Высота 102».

Закрытие аэропорта и беспилотная опасность

В регионе вечером 12 февраля был объявлен режим беспилотной опасности, в 22:30 Росавиация приняла решение второй раз за сутки закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил журналистам официальный представитель федерального авиационного агентства.

Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о приближении к Волгограду БПЛА. Дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу нескольких районов Волгоградской области.

Ночные взрывы

Уже к 23:00 волгоградцы услышали над городом сильный шум, который был похож на звук заведенного мотора. После прозвучали первые громкие хлопки. Пугающие звуки фиксировались жителям Краснооктябрьского, Дзержинского, Красноармейского и Центрального районов города.

К 02:35 часа ночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке дронов на жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры региона.

– Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. В Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, 56, 8ой Воздушной Армии, 9А и проспекте им. Героев Сталинграда, 40. Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области, – прокомментировал Андрей Бочаров текущую ситуацию в регионе.

В результате террористической атаки в области пострадали трое человек - 12-летний мальчик в Серднеахтубинском районе Волгоградской области, а также молодой человек и женщина в Красноармейском районе Волгограда. Также сообщалось о тушении пожара в микрорайоне Семь ветров.

Открытие ПВР для волгоградцев

Жителей Дзержинского района Волгограда ночью 13 февраля эвакуировали в здание школы на Семи ветрах в связи с ударом ВСУ дронами по жилым домам. По информации администрации Волгограда, людей обеспечили спальными местами и горячим питанием в школе №102. На утро 13 февраля оперативные службы проводят обследование территорий, где зафиксировано падение беспилотников.

Отметим, что на настоящий момент ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города-героя сохраняются. В Волгоградской области продолжает действовать беспилотная опасность. Сообщается о работе ПВО в населенных пунктах региона.



Прокуратура Волгоградской области контролирует ситуацию с оказанием помощи и соблюдением прав пострадавших в результате террористической атаки ВСУ на жилую инфраструктуру в Волгограде и области. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи волгоградцев организована горячая линия: тел. +79608921020.

Ликвидация беспилотников силами Минобороны

В период с 20.00 12 февраля до 07.00 13 февраля в Волгоградской области дежурными средствами ПВО Минобороны уничтожено 44 беспилотника ВСУ.

По данным МО РФ, до 23.00 накануне военнослужащие ликвидировали один беспилотник. К утру 13 февраля – 43 БПЛА.

Волгоградская область подверглась самой массированной атаке. Всего в общей сложности за ночь 13 февраля над регионами России сбито к 07.00 58 вражеских дронов:

43 – над территорией Волгоградской области,

12 – над территорией Ростовской области,

2 – над территорией Курской области,

1 – над территорией Республики Крым.

Циничная атака жилых домов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, комментируя очередную атаку ВСУ с применением дронов, акцентировал внимание на том, что преступный киевский режим намеренно атаковал жилые дома волгоградцев:

– Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры, – цитата из сообщения губернатора.