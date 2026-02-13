Азовское море станет рекордно соленым к 2040 году





Азовское море стремительно теряет уникальный полупресноводный статус. Как передает Привет-Ростов, согласно новейшему исследованию ростовского АзНИИРХ, при сохранении текущих климатических условий уже через четыре года вода по составу сравняется с черноморской.

Специалисты института рыбного хозяйства представили монографию «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря», в которой рассмотрели четыре сценария будущего водоема. Самый пессимистичный (вероятность 11%) предполагает, что ежегодно вода становится солонее на 0,32 промилле.

Ученые называют две главные причины данному обстоятелсьтву: глобальное потепление и вмешательство человека. Дон мелеет из-за испарения, а ситуацию усугубляют плотины и гидроузлы, в частности Багаевский. Уже сейчас структура воды в Азовском море напоминает черноморскую.

Так, 2030 году прогнозируется, что содержание соли в воде достигнет 17,4 промилле (сейчас это уровень поверхности Черного моря). А к 2040 году показатель подскочит до 20,5 промилле — абсолютный рекорд за 100 лет наблюдений.

Хорошие новости дают только два сценария из четырех. Они предполагают рост пресного стока и распреснение воды. Однако их суммарная вероятность крайне мала — всего 14%. Наиболее реален базовый прогноз (75%): море все равно будет солонеть, но медленнее.

В связи с данным обстоятельством ихтиологи бьют тревогу. При доминирующем сценарии привычная для прилавков рыба потеряет промысловую ценность. Под ударом окажутся такие виды рыб, как: судак, тарань, лещ, рыбец, тюлька и местные бычки. Вместо них увеличится численность пиленгаса, камбалы, а также «мигранты» из Черного моря — кефаль, барабуля и моллюски.