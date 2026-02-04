Сегодня, 4 февраля, в Калмыкии вынесли приговор водителю автобуса «Волгоград-Астрахань», семь пассажиров которого погибли в ДТП весной прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре республики Калмыкия, дело рассматривалось в Юстинском районном суде, расположенном в поселке Цаган Аман.

Напомним, страшная трагедия произошла 19 мая 2025 года в 2 часа 5 минут. Микроавтобус Volkswagen Crafter с пассажирами двигался по федеральной трассе Р-22 «Каспий», когда на 1211-м км ФАД Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань транспортное средство вылетело на встречную полосу, где столкнулось в грузовиком FAW J7.





Подробности аварии

В материалах уголовного дела говорится о том, что в два часа ночи водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter пошел на обгон и левым бортом протаранил ехавший навстречу грузовик FAW. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и прижался к отбойнику, но это не помогло. От удара весь левый борт микроавтобуса буквально разодрало на куски.

В результате ДТП погибли семь человек – четверо были жителями Волгоградской области, трое – астраханцами. Еще 12 человек получили различные травмы.





Наказание за убийство

Как ранее сообщалось, сам водитель микроавтобуса в результате жуткого ДТП не пострадал. По свидетельству выживших пассажиров, мужчина, которому они доверили свои жизни и безопасность, даже не понял, что произошло. Позднее экспертиза установит, что он находился под действием наркотиков.

Дело было возбуждено по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина на время следствия находился под стражей.