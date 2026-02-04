Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор

04.02.2026 19:37
0
04.02.2026 19:37


Сегодня, 4 февраля, в Калмыкии вынесли приговор водителю автобуса «Волгоград-Астрахань», семь пассажиров которого погибли в ДТП весной прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре республики Калмыкия, дело рассматривалось в Юстинском районном суде, расположенном в поселке Цаган Аман. 

Напомним, страшная трагедия произошла 19 мая 2025 года в 2 часа 5 минут. Микроавтобус Volkswagen Crafter с пассажирами двигался по федеральной трассе Р-22 «Каспий», когда на 1211-м км ФАД Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань транспортное средство вылетело на встречную полосу, где столкнулось в грузовиком FAW J7.


Подробности аварии

В материалах уголовного дела говорится о том, что в два часа ночи водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter пошел на обгон и левым бортом протаранил ехавший навстречу грузовик FAW. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения и прижался к отбойнику, но это не помогло. От удара весь левый борт микроавтобуса буквально разодрало на куски.

В результате ДТП погибли семь человек – четверо были жителями Волгоградской области, трое – астраханцами. Еще 12 человек получили различные травмы.  


Наказание за убийство 

Как ранее сообщалось, сам водитель микроавтобуса в результате жуткого ДТП не пострадал. По свидетельству выживших пассажиров, мужчина, которому они доверили свои жизни и безопасность, даже не понял, что произошло. Позднее экспертиза установит, что он находился под действием наркотиков. 

Дело было возбуждено по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Мужчина на время следствия находился под стражей. 

Суд приговорил водителя автобуса к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Напомним, V102.RU сообщало, что в ДТП погибла волгоградский экскурсовод Марина Пронина со своей мамой. Она ехала на выпускной к сыну, который заканчивал институт в Астрахани. 

Фото прокуратуры республики Калмыкия

