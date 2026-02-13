



В Волгоградской области поздним вечером 12 февраля силами ПВО Минобороны был перехвачен и уничтожен 1 БПЛА. По данным министерства, всего в регионах России силы ПВО сбили 66 БПЛА до 23.00 накануне.

Больше всего беспилотников уничтожили в Ростовской области – 43. В Курской области сбили 20 БПЛА, 2 – над Белгородской областью.

Напомним, в Волгоградской области около 21:53 ч. 12 февраля был введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Волгограда Росавиация ввела ограничения.

По сообщению губернатора Волгоградской области, после полуночи в результате попадания дронов в жилые дома пострадали люди, включая ребенка. В Среднеахтубинском районе один дрон ВСУ повредил частный дом многодетной семьи.

Андрей Бочаров акцентировал внимание на том, что ВСУ намеренно атаковали жилую инфраструктуру Волгограда и области.