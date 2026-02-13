В Волгограде и области сняли беспилотную опасность





Днём 13 февраля в Волгограде была снята беспилотная опасность. РСЧС начала рассылку соответствующих сообщений жителям и гостям региона. По информации специалистов, с 10:35 граждане могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Отметим, беспилотная опасность была объявлена в регионе 12 февраля в 21:25 и продлилась без малого 13 часов. Одновременно были введены ограничения на использование местного воздушного пространства гражданской авиацией. Позже стало известно о террористической атаке ВСУ на жилые массивы Волгограда и прилегающих населённых пунктов. Есть пострадавшие и разрушения.

Фото из архива ИА «Высота 102»