



Многие горожане нередко вспоминают о замерзшей Волге, которая до открытия «танцующего» моста через Волгу считалась пускай и не самым удобным, но все же проверенным маршрутом из Краснослободска в Волгоград. Однако в последние годы ледяных «монолитных плит» на реке уже не появляется. Прочного покрытия жители города не увидели даже этой зимой, когда температура воздуха подкрадывалась к отметкам в -20. О причинах новых тенденций корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским географом Денисом Солодовниковым.

В прошлом веке зимы, в которые Волга не покрывалась плотным и по-настоящему прочным слоем льда, становились не просто исключением, но и едва ли не аномалией.

- До строительства ГЭС Волга покрывалась льдом к середине декабря. Разрушался же ледовый покров только к концу марта, - рассказывает заведующий кафедры географии и картографии ВолГУ. – После сооружения плотины сроки замерзания сдвинулись примерно на месяц, причем замерзать река стала с юга на север – в естественных условиях все происходило с точностью до наоборот.





В начале нового столетия замершая жизнь на Волге все еще не считалась чем-то удивительным. Напротив. Жители Краснослободска, как и прежде, ходили по застывшей реке до Волгограда, обходя лишь давно знакомые участки с тонким покрытием.

- Правда, даже в те времена на Волге всегда оставалась незамерзающая полынья ниже плотины. Обычно ее длина составляла несколько километров. А вот напротив Центральной набережной традиционно был вполне надежный и крепкий лед, - комментирует географ Денис Солодовников. – Только в аномально теплые зимы размеры полыньи увеличивались. Отмечено, что зимой 1965-1966 годов она растянулась от плотины вниз по течению аж на 85 (!) километров.

В последние годы, когда зима если и устанавливает рекорды, то в большинстве своем «плюсовые», лед на ушедший в состояние покоя реке превращается практически в экзотику.

- За 10-15 лет ледяной покров в центре Волгограда стал, скорее, исключением. Если он и формируется, то разрушается при первых же оттепелях, - заключает специалист. – Лед при этом очень тонок – не более 10 сантиметров – и непрочен. Ходить по такой поверхности однозначно крайне опасно. А вот ниже Волгограда, где влияние сброса воды через ГЭС заметно ослабевает, в сильные морозы все еще появляется крепкая ледяная «плита», переживающая даже оттепели. Правда, в отдельные годы – например, в зимы 2019-2020, а также в 2024-2025 годов) льда не было на всем протяжении Волги от Волгограда до Каспия.

Этой зимой погода сумела по-настоящему удивить волгоградцев. После серии самых демократичных сезонов, сравнявшихся с показателями с климатическими нормами весны, в регион пришли холода. Несмотря на серьезные испытания морозами, новых рекордов ни по экстремально низким температурам, ни по количеству выпавшего снега погода, правда, пока так и не установила.

Фото с сайта Госкаталог.РФ