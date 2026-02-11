Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Федеральные новости
 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

Общество 11.02.2026 10:03
0
11.02.2026 10:03


Многие горожане нередко вспоминают о замерзшей Волге, которая до открытия «танцующего» моста через Волгу считалась пускай и не самым удобным, но все же проверенным маршрутом из Краснослободска в Волгоград. Однако в последние годы ледяных «монолитных плит» на реке уже не появляется. Прочного покрытия жители города не увидели даже этой зимой, когда температура воздуха подкрадывалась к отметкам в -20. О причинах новых тенденций корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским географом Денисом Солодовниковым.

В прошлом веке зимы, в которые Волга не покрывалась плотным и по-настоящему прочным слоем льда, становились не просто исключением, но и едва ли не аномалией.

- До строительства ГЭС Волга покрывалась льдом к середине декабря. Разрушался же ледовый покров только к концу марта, - рассказывает заведующий кафедры географии и картографии ВолГУ. – После сооружения плотины сроки замерзания сдвинулись примерно на месяц, причем замерзать река стала с юга на север – в естественных условиях все происходило с точностью до наоборот.


В начале нового столетия замершая жизнь на Волге все еще не считалась чем-то удивительным. Напротив. Жители Краснослободска, как и прежде, ходили по застывшей реке до Волгограда, обходя лишь давно знакомые участки с тонким покрытием.

- Правда, даже в те времена на Волге всегда оставалась незамерзающая полынья ниже плотины. Обычно ее длина составляла несколько километров. А вот напротив Центральной набережной традиционно был вполне надежный и крепкий лед, - комментирует географ Денис Солодовников. – Только в аномально теплые зимы размеры полыньи увеличивались. Отмечено, что зимой 1965-1966 годов она растянулась от плотины вниз по течению аж на 85 (!) километров.

В последние годы, когда зима если и устанавливает рекорды, то в большинстве своем «плюсовые», лед на ушедший в состояние покоя реке превращается практически в экзотику.

- За 10-15 лет ледяной покров в центре Волгограда стал, скорее, исключением. Если он и формируется, то разрушается при первых же оттепелях, - заключает специалист. – Лед при этом очень тонок – не более 10 сантиметров – и непрочен. Ходить по такой поверхности однозначно крайне опасно. А вот ниже Волгограда, где влияние сброса воды через ГЭС заметно ослабевает, в сильные морозы все еще появляется крепкая ледяная «плита», переживающая даже оттепели. Правда, в отдельные годы – например, в зимы 2019-2020, а также в 2024-2025 годов) льда не было на всем протяжении Волги от Волгограда до Каспия.

Этой зимой погода сумела по-настоящему удивить волгоградцев. После серии самых демократичных сезонов, сравнявшихся с показателями с климатическими нормами весны, в регион пришли холода. Несмотря на серьезные испытания морозами, новых рекордов ни по экстремально низким температурам, ни по количеству выпавшего снега погода, правда, пока так и не установила.

Фото с сайта Госкаталог.РФ

Общество
Общество 11.02.2026 10:47
Общество
Общество 11.02.2026 10:24
Общество
Общество 11.02.2026 10:10
Общество
Общество 11.02.2026 10:09
Общество
Общество 11.02.2026 10:03
Общество
Общество 11.02.2026 09:53
Общество
Общество 11.02.2026 09:35
Общество
Общество 11.02.2026 08:29
Общество
Общество 11.02.2026 08:27
Общество
Общество 11.02.2026 08:00
Общество
Общество 11.02.2026 07:17
Общество
Общество 11.02.2026 06:50
Общество
Общество 11.02.2026 06:30
Общество
Общество 10.02.2026 21:40
Общество
Общество 10.02.2026 21:19
