Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаНИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

29.01.2026 13:04
29.01.2026 13:04


В Волгограде сегодня, 29 января, состоялось торжественное открытие новой магистрали в Советском районе. Дорога соединила развивающийся микрорайон Родниковая долина с проспектом Университетским. В запуске движения совместно с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым принял участие замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. 



Напомним, за несколько дней до открытия магистрали корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на месте. Сегодня, сообщает журналист информагентства, понаблюдать за торжественным запуском движения собрались в том числе и местные жители. Благодаря новому объекту и прилегающей инфраструктуре, волгоградцы могут теперь не только на личном транспорте, но и пешком за 10-15 минут дойти от новостроек ЖК «Долина» до основной части района. Значительно проще стал и путь детей до ближайших школ и колледжей.


Открывая дорогу, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил Минстрой России, Правительство России и Президента страны за поддержку в реализации проектов развития региона и  Волгограда.

- Это не просто дорога, а большое инженерное сооружение, важный инфраструктурный проект, который станет опорой для развития близлежащей территории, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Мы рассматриваем Волгоград не просто как большой столичный город, а как центр волгоградской агломерации, от развития которого будет зависеть развитие всех муниципальных образований. Впереди у нас масштабные проекты.


Никита Стасишин высоко оценил реализацию нацпроектов и 10-летней программы развития региона.

- Приятно помогать тем, кто все выполняет в срок все взятые на себя обязательства. Когда не просто строятся объекты, не просто строится жилье, а выполняется главная задача, поставленная Президентом нашей страны, по созданию комфортной и безопасной жизни для граждан. Такие регионы, такие команды, таких застройщиков, которые не каменные джунгли строят, а комфортное, качественное и доступное жилье, будем и дальше поддерживать, - заявил он

Согласно утверждённому в конце 2025 года генплану, дорогу по ул. Родниковой в перспективе планируется продлить до ул. Электролесовской. В таком случае не только жители Родниковой долины, но и автолюбители со всего Советского района, а также транзитный транспорт получат возможность быстрее перестраивать свои маршруты, выбирая для передвижения Вторую или Первую продольные магистрали. Существующая транспортно-дорожная сеть сейчас с трудом справляется с этой задачей.

Лента новостей

15:31
В Волгограде к 9 месяцам «строгача» приговорили курьера службы доставкиСмотреть фотографии
15:15
Два подростка устроили погром в парке в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
«Такого еще не было!»: замминистра Стасишин сделал фото для волгоградца с БочаровымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
В Суровикино открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:18
В Волгограде полиция перекрыла 3-ю ПродольнуюСмотреть фотографии
14:00
НДС при УСН: волгоградцам рассказали о важных налоговых изменениях в 2026 годуСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области простятся с 41-летним бойцом СВО Андреем МинаковымСмотреть фотографии
13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Стоимость ТО газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 мартаСмотреть фотографии
12:50
Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентябряСмотреть фотографии
11:20
Автобус №41а пустят по новой дороге на Родниковой долине в центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озераСмотреть фотографии
10:59
На трассе под Волгоградом погиб водитель слетевшей в кювет «Лады»Смотреть фотографии
10:12
Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном годуСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский студент рассказал о плюсах целевого обучения на специалиста ЖКХСмотреть фотографии
10:00
В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и мукуСмотреть фотографии
09:34
Бригады МБУ «Северное» в круглосуточном режиме освобождают Волгоград от лишнего снегаСмотреть фотографии
09:27
Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
09:13
В город Волгоградской области прибыла мобильная приемная ПрезидентаСмотреть фотографии
08:55
В Ростове подросток отправил в нокаут одноклассницуСмотреть фотографии
08:47
Размер пособий для безработных волгоградцев вырастет с 1 февраляСмотреть фотографии
07:47
Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсииСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцы смогут попасть к терапевту в течение сутокСмотреть фотографии
07:33
Волгоград переименуют в Сталинград 2 февраляСмотреть фотографии
07:30
Минобороны России за ночь сбило девять украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде и области отменена трехчасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:56
Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 29 январяСмотреть фотографии
06:46
Надзор за экс-заключенными хотят усилить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Волгоградским работодателям напомнили о больничных выплатах уволенным сотрудникамСмотреть фотографии
06:29
В Волгоградской области создали единый сервис для инвесторовСмотреть фотографии
 