Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда





В Волгограде сегодня, 29 января, состоялось торжественное открытие новой магистрали в Советском районе. Дорога соединила развивающийся микрорайон Родниковая долина с проспектом Университетским. В запуске движения совместно с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым принял участие замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.





Напомним, за несколько дней до открытия магистрали корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на месте. Сегодня, сообщает журналист информагентства, понаблюдать за торжественным запуском движения собрались в том числе и местные жители. Благодаря новому объекту и прилегающей инфраструктуре, волгоградцы могут теперь не только на личном транспорте, но и пешком за 10-15 минут дойти от новостроек ЖК «Долина» до основной части района. Значительно проще стал и путь детей до ближайших школ и колледжей.





Открывая дорогу, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил Минстрой России, Правительство России и Президента страны за поддержку в реализации проектов развития региона и Волгограда.

- Это не просто дорога, а большое инженерное сооружение, важный инфраструктурный проект, который станет опорой для развития близлежащей территории, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Мы рассматриваем Волгоград не просто как большой столичный город, а как центр волгоградской агломерации, от развития которого будет зависеть развитие всех муниципальных образований. Впереди у нас масштабные проекты.





Никита Стасишин высоко оценил реализацию нацпроектов и 10-летней программы развития региона.

- Приятно помогать тем, кто все выполняет в срок все взятые на себя обязательства. Когда не просто строятся объекты, не просто строится жилье, а выполняется главная задача, поставленная Президентом нашей страны, по созданию комфортной и безопасной жизни для граждан. Такие регионы, такие команды, таких застройщиков, которые не каменные джунгли строят, а комфортное, качественное и доступное жилье, будем и дальше поддерживать, - заявил он