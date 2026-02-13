Сегодня, 13 февраля, без интернета из-за внешних повреждений частично остался Дзержинский район Волгограда. Об этом сообщает интернет-провайдер Powernet.

- На данный момент дома в Дзержинском районе Волгограда и в п. Гумрак без связи в интернет, так как произошло повреждение узла связи, - говорится в официальном сообщении.

В ближайшее время специалисты обещают все починить. В настоящее время ведутся восстановительные работы, изыскиваются возможности для подключения по резервным схемам.

Напомним, что ночью Волгоград подвергся массовой террористической атаки ВСУ. В Дзержинском районе БПЛА упал рядом с жилыми домами, возник пожар.





