



«Ты хорошо помнишь деда? Подумай, что бы он на это сказал? И как бы ты смотрела ему в глаза?» – Екатерина Чуйкова, внучка легендарного маршала, вспоминает, что эти слова родителей не раз останавливали ее от необдуманных поступков. От военачальника, прошедшего войну и сохранившего в себе человека, тогда еще 5-летняя девочка научилась многому. В день рождения командира 62-й Армии Екатерина рассказала корреспондентам ИА «Высота 102» о запомнившихся жизненных уроках.

С началом Великой Отечественной войны будущий маршал, с 1940 по 1942 год работавший военным атташе в Китае, не раз просил руководство отправить его на фронт. Его просьбу исполнили весной 1942-го. До назначения командующим армией Чуйков занимался формированием первой резервной армии в Туле. В конце июля 1942-го был заместителем командующего 64-й армией, а 12 сентября возглавил легендарную 62-ю армию, прошедшую путь от Сталинграда до Берлина. Автор знаменитой фразы «За Волгой для нас земли нет!» всегда оставался на переднем крае, за что был уважаем простыми солдатами. За отточенную тактику штурмовых групп и уличного боя Василия Чуйкова называли «генерал Штурм».

Обычную, почти семейную, встречу с солдатами, которые разделили с ним боевой путь, Василий Чуйков всегда предпочел бы приемам на самом высшем уровне, уверена Екатерина.

- Я запомнила деда в уже почтенном возрасте. Конечно, он не давал мне каких-то конкретных жизненных уроков. Но во многих жизненных обстоятельствах я видела суть его личности. К примеру, меня очень трогало его отношение к людям. Своих солдат он не просто ценил, а относился к ним, как к родным людям, – улыбается Екатерина Чуйкова. – Встречи с ними он особенно ценил. Да и то, что дед отказался быть похороненным в Кремлевской стене, выбрав местом упокоения берег Волги, рядом со своими солдатами, лишний раз говорит об этой неразрывной связи.





Маршал, о строгости и принципиальности которого ходили легенды, умел разделять рабочие и семейные отношения, искренне радуясь каждой победе детей и внуков.

– Пример отношений бабушки и дедушки трогал меня всю жизнь. Слова из клятвы «пока смерть не разлучит» они исполнили с точностью, – вспоминает Екатерина Чуйкова. – В семейном архиве сохранились их письма военного периода, пронизанные не только уважением друг к другу, но и нежной согревающей любовью. Несмотря на свою принципиальность и строгость во многих вопросах, Василий Иванович был замечательным дедушкой. Как ребенку мне прощались многие шалости. Меня баловали, умилялись любым свершениям и, что самое главное, в меня безоговорочно верили. Я обожала приезжать к ним в гости – неважно, куда и когда. Любая встреча и любая возможность пообщаться с близкими людьми – всегда ЗА! А вот родители относились к нашим проделкам строже. Я навсегда запомнила мамину фразу: «Ты хорошо помнишь деда? Так вот подумай, что бы он на это сказал? Как бы ты смотрела ему в глаза?». Эти слова оберегали от многих необдуманных решений и работали всегда – без исключений.





У Василия Ивановича Чуйкова, прошедшего тяжелый боевой путь и навсегда запомнившего именно Сталинград, его внучка Екатерина училась даже после его ухода из жизни.

– Я знала, что, если он что-то сказал, то можно было не сомневаться – это непременно будет сделано! Несмотря ни на какие обстоятельства. А еще он показывал нам пример обучения. Одно то, что еще до Великой Отечественной войны он служил в Китае и говорил на их языке, поражает воображение. Раньше Василия Ивановича вспоминали как героя прошлого. Но спустя много десятилетий оставленные им знания понадобились вновь. Цикличность истории действительно поражает...





На всю жизнь внуки Василия Чуйкова запомнили и, казалось, хорошо известную, но так часто забываемую фразу о том, что «без знания прошлого у нас не будет будущего».

– Моему внуку, правнуку Василия Ивановича, уже четыре года. На юбилей Победы мы ходили с ним в музей танка. В экспозиции он увидел танк с разорванной броней, маленькими ручками трогал толстенный материал, пытался залезть на боевую машину, а после еще долго оставался под впечатлением. После этого похода он очень полюбил игрушки с военной тематикой: не только танки, но и БМП, БМ-13. Его мечтой стал полет на истребителе, – улыбается Екатерина Чуйкова. – А мое, к сожалению, пока еще не свершившееся желание, - наше с ним совместное путешествие в Волгоград. Надеюсь, скоро я покажу ему этот невероятно прекрасный город и, конечно же, Мамаев курган.

Фото с сайта Госкаталог. РФ, коллаж Алексея Костякова