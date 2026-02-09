По информации ИА «Высота 102», погибшие полицейские сопровождали задержанного.
– Вчера сотрудники ГУ МВД Волгоградской области в рамках исполнения должностных обязанностей должны были доставить в Волгоград подозреваемого в преступлении. Во время движения по направлению из Калмыкии, под Элистой, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого правоохранители погибли. Также от полученных травм скончался и подозреваемый, – сообщил собственный источник ИА «Высота 102». – Коллеги выясняют все обстоятельства происшествия.
Информацию о гибели полицейских из Волгограда подтвердили ИА «Высота 102» и в пресс-службе Госавтоинспекции республики Калмыкии.
- Двое погибших являются сотрудниками волгоградской полиции. Пока подтверждаем только это. Информацию о третьем погибшем предоставить не можем, - заявили в ведомстве.
Редакция обратилась за официальным комментарием в ГУ МВД России по Волгоградской области. Ко времени выхода публикации он не был получен.
Напомним, жуткое ДТП случилось в 8 часов 35 минут, на 170 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Кетченеровском районе. В результате ДТП трое человек погибли на месте до приезда скорой помощи, 6 получили ранения.