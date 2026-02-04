



В Центральном районе Волгограда у исторического здания главпочтамта может появиться новый хозяин. «Почта России» завершает подготовку к размещению на торги некоторых помещений. В том числе, с молотка должны уйти круглый зал почтового отделения и связанные с ним административные помещения.





- Часть здания Волгоградского главпочтамта будет выставлена на торги, итоги аукциона определят будущего собственника. Причина продажи – площади стали избыточными для размещения сотрудников «Почты России», - сообщили в пресс-службе УФПС Волгоградской области.









Во многом историческое здание стало жертвой цифровизации. С внедрением новых технологий почта не может эффективно использовать доставшиеся в наследство с советских времён помещения. Однако это не единственная причина. Злую шутку с главпочтамтом сыграл и его особый статус.

- Здание является объектом культурного наследия, его содержание и реконструкция не являются профильным направлением деятельности компании, а его адаптация требует больших инвестиций с учётом строгих требований к сохранению исторического облика, - подчеркнули в региональном управлении «Почты России».





Ранее в организации всегда участвовали в поддержании сооружения в надлежащем состоянии. Однако делали это точечно, в меру наличия финансовых возможностей. В частности, даже сейчас под присмотром контролирующих структур продолжается обновление кровельного покрытия сооружения. Продолжить участвовать в реставрации сооружения в «Почте России» обещают и впредь, однако теперь уже на паритетных началах с новым владельцем помещений.





Размещённое ныне в круглом зале почтовое отделение, несмотря на оптимизацию, продолжит свою работу, правда, в соседнем помещении, где сейчас завершается ремонт.

- Мы не будем закрывать почтовое отделение 400066. Планируется, что оно переедет в соседнее помещение в этом же здании. Его адрес останется прежним – ул. Мира, 9. Сейчас в этом помещении идет ремонт. Переезд запланирован предварительно на апрель 2026 года, - подытожили в пресс-службе УФПС Волгоградской области.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»