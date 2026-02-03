Сегодня, 3 февраля, в 6:00 мск в полном объеме возобновилось движение на участках трасс, где накануне вводились ограничения из-за сильного снегопада.

Как уточнили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, движение открыто на участках 641 - км 961, км 1007 - км 1034 федеральной трассы Р-22 «Каспий», а также на подъезде к Элисте (км 36 - км 84) в границах Волгоградской области.

Ранее, напомним, полиция сообщила о введении с 22:30 мск 2 февраля ограничений движения на федеральных трассах для большегрузов и пассажирского транспорта из-за аномального снегопада.

Запрет на передвижение транспорта был введен в границах до Воронежской, Саратовской, Астраханской и Ростовской областей. Открыто ли движение во всех направлениях - пока не сообщается.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!