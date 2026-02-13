



Мещанский районный суд Москвы принял решение рассмотреть дело задержанных волгоградских чиновников Алексея Сивокоза, Ирины Паниной и Дарьи Казанковой сообща. 12 февраля судья Майорова А.В. вынесла решение об объединении дел всех троих фигурантов коррупционного скандала в одно производство.

Согласно электронной картотеке суда, ранее 10 февраля 2026 года следствие направило материалы о продлении срока содержания под стражей подозреваемых. Дата заседания по данному вопросу пока не назначена.

Отметим, глава облкомприроды Алексей Сивокоз был задержан правоохранительными органами 17 декабря 2025 года и сразу доставлен в Москву. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Одновременно арестованы были его заместитель Ирина Панина, а также начальница правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. В начале февраля 2026 года Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы фигурантов на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"