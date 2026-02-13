Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцев





Прокуратура Волгоградской области контролирует ситуацию с оказанием помощи и соблюдением прав пострадавших в результате террористической атаки ВСУ на жилую инфраструктуру в Волгограде и области.

- Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи населению. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляют территориальные прокуроры, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, в прокуратуре для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: тел. +79608921020.

Напомним, что в результате атаки БПЛА ранения предварительно получили трое человек, разрушения отмечаются сразу в нескольких районах Волгограда и области.

В Волгоградской области утверждены выплаты жителям региона, имуществу и здоровью которых был нанесен ущерб в результате атак ВСУ. Подробнее о выплатах – в материале ИА «Высота 102».