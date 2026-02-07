Главное

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Прокуратура проконтролирует расследование схода поезда под Волгоградом

07.02.2026
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств схода с путей грузового поезда в Городищенском районе Волгоградской области. По данным надзорного ведомства, опрокинулся один из пустых вагонов.

- 7 февраля 2026 года на перегоне станций «Качалино – Котлубань» Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехал заместитель Волгоградского транспортного прокурора, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка. Отдельно в прокуратуре взяли на контроль ситуацию с задержкой пассажирских поездов.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в настоящее время на месте происшествия работает ремонтно-восстановительный поезд. Специалистам удалось наладить движение поездов по одному из путей.

