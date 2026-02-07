



Южная транспортная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств схода с путей грузового поезда в Городищенском районе Волгоградской области. По данным надзорного ведомства, опрокинулся один из пустых вагонов.

- 7 февраля 2026 года на перегоне станций «Качалино – Котлубань» Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехал заместитель Волгоградского транспортного прокурора, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

По факту произошедшего организована проверка. Отдельно в прокуратуре взяли на контроль ситуацию с задержкой пассажирских поездов.

Отметим, как ранее сообщала редакция, в настоящее время на месте происшествия работает ремонтно-восстановительный поезд. Специалистам удалось наладить движение поездов по одному из путей.

Фото сгенерировано GigaChat с помощью Kandinsky