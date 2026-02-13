Главное

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

Федеральные новости

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Спорт

«Каустик» уступил в волгоградском тренерском дерби

Спорт 13.02.2026 12:26
0
13.02.2026 12:26


12 февраля в рамках предварительного этапа Суперлиги состоялся матч между «МССУОР №2-Академия» (Москва) и «Каустик» (Волгоград). Зрители смогли увидеть тренерское дерби: тренеры команд родом из Красноармейского района города Волгограда, оба Дмитрия, и оба Бочарниковы. Играющие команды находятся в нижней части таблицы, что добавляло значимости встрече. Перед этим матчем «МССУОР №2-Академия» занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги, а «Каустик» – 11-е. Специалисты и букмекеры отдавали преимущество хозяевам, поэтому волгоградцам было необходимо набирать очки и ставить скептиков на место.


На фото: лучший бомбардир матча - Даниил Кольцов

Команды начали игру весьма неторопливо. «Каустик», пропустив два мяча в начале, начал высоко встречать хозяев. Академики в большинстве играли по схеме защиты 3–3; волжане ответили своей активной защитой – 4–2. 

В первой трети тайма москвичи пытались убежать в отрыв, но волгоградская команда постоянно настигала беглецов. Игра шла с отставанием в один мяч, а к середине первой половины встречи «Академия» оторвалась на три мяча.

«Каустик» сумел навязать борьбу: гости забили четыре мяча подряд. Хозяева, в свою очередь, провели на площадке шесть с половиной минут без гола, не реализовав два семиметровых броска. Только у волгоградцев наметилась положительная динамика и они сумели выйти вперёд, как последовало очередное удаление. Волгоградцы сняли вратаря и пропустили – счёт сравнялся – 11:11. К концу первой половины встречи волгоградцы увлеклись обороной и перестали забивать. «Академия» использовала удаления гостей и вышла вперёд. В целом можно сказать, что борьба была равной, но волгоградцев подвели удаления – 0:6. Первый тайм закончился со счётом – 14:13.

Во втором тайме гонка продолжилась, никто не хотел отпускать соперника. Игра была очень упорной, с обилием борьбы. «Каустик» перешёл на схему защиты 5–1. Забивая на контратаках, волгоградцы увеличили своё преимущество; к тому же в воротах надёжно действовал Михайлов.


На фото: специалист по пенальти - Никита Михайлов

К середине тайма волгоградцы вырвались вперёд, получив преимущество в два мяча – 25:23. На 47‑й минуте у болельщиков появилась надежда, впервые в матче «Каустик» повёл с преимуществом в три мяча – 26:23. Но всё хорошее, когда‑то заканчивается.

Москвичи наладили реализацию семиметровых бросков и, используя удаления гостей, догнали «Каустик». Волжане, играя в меньшинстве, упустили инициативу и позволили сопернику сравнять счёт – 26:26.

В последнюю пятиминутку матча от преимущества «Каустика» не осталось и следа: «Академия» легко ушла вперёд – 32:29.


На фото: лучший игрок матча у волгоградцев - Владислав Алексанян

За две минуты до конца матча – 33:31. Волгоградский Бочарников берёт перерыв, вдохновляет команду напутственными словами. Поехали…

Но гости придумать ничего не смогли, бесхитростный бросок Токмакова – сейв вратаря. В контратаке академики легко забрасывают мяч – 35:32.

Волгоградцев опять не хватило на концовку: обидные потери мяча и ненужные удаления.

Тренер хозяев подвёл итог матча:

– Когда мы проигрывали два мяча и сравняли, наверное, в этот момент ребята очень неплохо двигались в защите, сделали несколько перехватов, и этот фактор стал ключевым.

Этим матчем «Каустик» завершил выездную серию из трёх игр и будет готовиться к домашнему матчу, который состоится 1 марта. На своей площадке встречаемся с идущим на девятом месте в мужской суперлиги астраханским «Динамо».

«МССУОР №2-Академия» (Москва) – «Каустик» (Волгоград) – 35:32 (14:13). 
12 февраля. Москва. Спортивный комплекс МГА. 100 зрителей. 
Судьи: Константин Ершов (Москва), Антон Павлюков (Саратов). 
«МССУОР №2-Академия»: Ряполов (Воронежев) – Дьячук (1), Клименко (2), Голуб (2), Чернецов (3), Токарев (3) – Слайков (7), Егоров (1), Хохлов (1), Мороз, Яцура (2), Перунов (2), Туманов (4), Потапов (7). 
«Каустик»: Дубин (Михайлов) – Кудинов, Палащенко, Алексанян (7), Токмаков (5), Глущенко (1) Косенков (3) – Акрамов (1), Светлов (3), Кольцов (10/7), Кислюк, Тропин (1), Васильев (1). 
7-метровые: 8/5 – 7/7. 
Штрафное время: 4 – 14. Потери: 6 – 10.


Александр Веселовский  

