«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Автобус №41а пустят по новой дороге на Родниковой долине в центр Волгограда

29.01.2026 11:20
В Волгограде начнет работу автобусный маршрут №41а, который пройдет по новой дороге на Родниковой долине к железнодорожному вокзалу Волгограда. Современная многополосная магистраль, которую построили в Советском районе, соединила микрорайон и Университетский проспект. 

Автобусный маршрут №41а начнет свое движение с Родниковой долины (ул. Химина) по новой дороге на ул. Родниковая с выездом на Вторую продольную. Далее общественный транспорт пройдет по Университетскому проспекту, где повернет на ул. Краснопресненскую и Электролесовскую и проследует по ул. Рабоче-Крестьянской в центр Волгограда на железнодорожный вокзал.


На новом маршруте будут задействованы автобусы большой вместимости. Интервал движения автобусов №41а составит 15 минут. 

Напомним, что новая дорога в Советском районе была построена с нуля. На всём ее протяжении с обеих сторон обустроены пешеходные тротуары, которые обнесены специальным ограждением. Также здесь установлены современный остановочный павильон, светофорные объекты и дорожные знаки. 

Фото ИА «Высота 102»


