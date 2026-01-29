В Волгограде начнет работу автобусный маршрут №41а, который пройдет по новой дороге на Родниковой долине к железнодорожному вокзалу Волгограда. Современная многополосная магистраль, которую построили в Советском районе, соединила микрорайон и Университетский проспект.

Автобусный маршрут №41а начнет свое движение с Родниковой долины (ул. Химина) по новой дороге на ул. Родниковая с выездом на Вторую продольную. Далее общественный транспорт пройдет по Университетскому проспекту, где повернет на ул. Краснопресненскую и Электролесовскую и проследует по ул. Рабоче-Крестьянской в центр Волгограда на железнодорожный вокзал.





На новом маршруте будут задействованы автобусы большой вместимости. Интервал движения автобусов №41а составит 15 минут.

Напомним, что новая дорога в Советском районе была построена с нуля. На всём ее протяжении с обеих сторон обустроены пешеходные тротуары, которые обнесены специальным ограждением. Также здесь установлены современный остановочный павильон, светофорные объекты и дорожные знаки.