В Волгограде сохраняется опасность атаки БПЛА

В Волгограде и области по данным на 08.00 13 февраля сохраняется угроза атаки беспилотниками ВСУ. Как сообщает ИА «Высота 102», объявленный накануне режим беспилотной опасности действует уже более восьми часов.

По данным мониторинговых каналов, отдельные БПЛА еще фиксируются в Волжском, Волгограде и в прилегающих муниципальных районах Волгоградской области. В связи с сохраняющейся угрозой в силе остаются рекомендации РСЧС держаться подальше от окон и не выходить на открытые территории.

С вечера 12 февраля ПВО уничтожила в Волгоградской области 44 беспилотника – один вечером до 23.00 и еще 43 к 07.00 13 февраля. Об этом ранее сообщило Министерство обороны РФ.

В результате теракта ВСУ в Волгограде пострадали два человека, в Среднеахтубинском районе – 12-летний ребенок. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Оперативные службы работают на месте падения БПЛА.