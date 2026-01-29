Главное

Под Волгоградом МЧС закрыло саратовскую трассу из-за тумана

Транспорт 29.01.2026 22:39
0
29.01.2026 22:39


Вечером 29 января в Волгоградской области оказалось частично закрыто движение автомобильного транспорта по саратовской трассе. Из-за непогоды ГУ МЧС России ввело запрет на проезд грузовиков и пассажирского транспорта на участке дороги в границах Волгограда и Камышина.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Волгоградской области (туман, ограниченная видимость менее 50 м), в превентивных целях введено ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств до особого распоряжения на следующем участке автомобильной дороги федерального значения: на территории Городищенского, Дубовского и Камышинского районов Волгоградской области с 22:00 29.01.2026 с 512 до 672 км автомобильной дороги федерального значения Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», — говорится в сообщении спасительного ведомства.

Специалисты просят автолюбителей заранее продумывать свой маршрут и соблюдать скоростной режим, соответствующий текущей дорожной обстановке.

Отметим, ранее редакция сообщала, что 29 января МЧС России объявило для Волгоградской области штормовое предупреждение. На территории региона прогнозировались гололёд, снег и усиление ветра.

