



Сегодняшней ночью Волгоградская область пережила массированную атаку беспилотников. По информации Минобороны, над регионом перехватили 49 БПЛА. Всю информацию о последствиях очередной террористической атаки собрали в материале ИА «Высота 102».

Режим беспилотной опасности и закрытый аэропорт

Сообщения о введенном в регионе режиме беспилотной опасности стали приходить на телефоны волгоградцев накануне в 21-33. Следом Росавиация закрыла небо над Волгоградом.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщили в ведомстве в 22-02. – Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сколько действовали запреты

О снятии всех ограничений волгоградцам сообщили сегодня утром. Беспилотную опасность в Волгоградскую области отменили в 6-09. В это же время к привычному ритму вернулся и аэропорт. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Лишние полтора часа в зале ожидания придется провести лишь пассажирам рейса «Волгоград – Москва» авиакомпании "Победа".

Официальное заявление губернатора

Ближе к полуночи горожане услышали сильный шум, похожий на звук заведенного мотора. Подобные сообщения в социальных сетях оставляли жители Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов. В два часа ночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массовой атаке беспилотников.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области, - заявил Андрей Бочаров.

Повреждения гражданской инфраструктуры

Увы, но очередной террористический акт ВСУ не обошелся без последствий. Украинские беспилотники попали в жилой дом по улице Карбышева, 75, а также на территорию детского сада «Ягодка» в Волжском.

- В многоквартирном доме на улице Карбышева, 75 выбито окно, пострадавших нет, - прокомментировали ночное ЧП в администрации Волжского. – Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для размещения жителей развернут пункт в здании детского сада № 48 «Ягодка». Территория многоквартирного дома оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений.

Оказавшийся в сводке детский сад № 48 сегодня не работает, уточняют в мэрии. Детей, чьи родители не смогут взять внеплановый отгул, будут принимать в соседнем детском саду № 98.

Последствия массированной атаки БПЛА сегодняшним утром устраняют и в Волгограде. Сотрудники МЧС тушат пожар на территории завода в Красноармейском районе.

Заявление Минобороны

В оборонном ведомстве отчитались, что минувшей ночью над Волгоградской области перехватили и уничтожили 49 БПЛА самолетного типа. Всего же над регионами страны сбили 108 украинских беспилотников.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 10 февраля до 7:00 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны также отметили, что Волгоградская область стала лидером по числу направленных на нее беспилотников. Еще 29 БПЛА войска ПВО перехватили над Ростовской области. По семь летательных аппаратов сбиты над Саратовской областью и территорией Черного моря.

