ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Теракт ВСУ в Волгограде: при атаке дронов пострадали люди, включая ребенка

0
Волгоградская область в ночь на 13 февраля подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. По сообщению губернатора региона, в результате попадания дронов в жилые дома пострадали люди, включая ребенка. 

Как акцентировал внимание Андрей Бочаров, под ударом на этот раз оказалась именно жилая инфраструктура в регионе. Так, в Среднеахтубинском районе один беспилотник повредил частный дом многодетной семьи. Это произошло в хуторе Ямы. 

– Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет, – прокомментировал Андрей Бочаров. 

По информации губернатора, в областном центре удар пришелся на микрорайон Семь ветров. Здесь падение БПЛА зафиксировано между домами. Так, на бульваре 30-летия Победы д. 56, 8ой Воздушной Армии 9А и проспекте им. Героев Сталинграда, д. 40 повреждены автомобили, выбиты стекла квартир.

Атаковали ВСУ и промышленную инфраструктуру в Волгоградской области. Зафиксированы обломки БПЛА на территориях предприятий в Волгограде и в прилегающих районах. 

13.02.2026 10:03
13.02.2026 06:17
13.02.2026 06:09
13.02.2026 06:01
12.02.2026 14:30
12.02.2026 13:57
12.02.2026 13:53
12.02.2026 11:24
12.02.2026 10:33
12.02.2026 09:46
12.02.2026 07:56
12.02.2026 05:56
11.02.2026 11:56
11.02.2026 11:54
11.02.2026 11:37
07:03
Дзержинский район Волгограда 13 февраля частично остался без интернетаСмотреть фотографии
06:52
В Москве суд определит будущее арестованных волгоградских чиновников сообщаСмотреть фотографии
06:10
Волгоградцы будут предупреждены об отключении света и воды в MaxСмотреть фотографии
05:55
УФАС внесло в черный список подрядчика «Волгоградавтодора»Смотреть фотографии
05:36
Волгоградцам напомнили об изменении даты оплаты ЖКУСмотреть фотографии
05:18
В Волгограде сохраняется опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:13
Волгоградец Виталий Аракелян с позывным «Вито» погиб при выполнении задач СВОСмотреть фотографии
04:58
В городе коммунальных катастроф Котово взвоют сиреныСмотреть фотографии
04:47
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцевСмотреть фотографии
04:35
В Волгограде задерживаются два московских рейса 13 февраляСмотреть фотографии
04:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 43 БПЛАСмотреть фотографии
04:00
ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛАСмотреть фотографии
03:50
Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые домаСмотреть фотографии
03:31
На западе Волгограда людей размещают в школе после теракта ВСУСмотреть фотографии
03:17
Пожар на западе Волгограда возник при падении обломков БПЛА ВСУСмотреть фотографии
03:09
Во время массированной атаки на Волгоград и область ПВО сбила один БПЛАСмотреть фотографии
03:01
Теракт ВСУ в Волгограде: при атаке дронов пострадали люди, включая ребенкаСмотреть фотографии
19:55
Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
18:53
В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасностьСмотреть фотографии
18:12
Под Волгоградом в заливе Ахтубы пройдёт фестиваль рыбной ловли «Волжская FISHка»Смотреть фотографии
17:26
Правоохранители уличили волгоградского бизнесмена в махинациях при восстановлении ЛНРСмотреть фотографии
17:04
Эвакуацию пенсионерки с обледеневшего Сарпинского на аэролодке сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Сталинградское шоссе может появиться в СаратовеСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде стартовало строительство новой школы на 1280 учениковСмотреть фотографии
15:29
«Возникает иллюзия контроля»: психолог рассказала, почему многие волгоградцы не представляют жизни без TelegramСмотреть фотографии
15:17
Путин отметил медалями рисковавших жизнью спасателейСмотреть фотографии
14:49
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраляСмотреть фотографии
14:20
Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде музей-панораму на два дня закроют для посетителейСмотреть фотографии
13:36
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркетСмотреть фотографии
 