Волгоградская область в ночь на 13 февраля подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. По сообщению губернатора региона, в результате попадания дронов в жилые дома пострадали люди, включая ребенка.

Как акцентировал внимание Андрей Бочаров, под ударом на этот раз оказалась именно жилая инфраструктура в регионе. Так, в Среднеахтубинском районе один беспилотник повредил частный дом многодетной семьи. Это произошло в хуторе Ямы.

– Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет, – прокомментировал Андрей Бочаров.

По информации губернатора, в областном центре удар пришелся на микрорайон Семь ветров. Здесь падение БПЛА зафиксировано между домами. Так, на бульваре 30-летия Победы д. 56, 8ой Воздушной Армии 9А и проспекте им. Героев Сталинграда, д. 40 повреждены автомобили, выбиты стекла квартир.

Атаковали ВСУ и промышленную инфраструктуру в Волгоградской области. Зафиксированы обломки БПЛА на территориях предприятий в Волгограде и в прилегающих районах.