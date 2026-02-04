



В Волгоградской области дорожные службы подвели итоги устранения последствий сильного снегопада. По данным властей, для обеспечения свободного движения автомобилей «под ружьё» поставили 370 специализированных автомобилей.

В работе на региональных и межмуниципальных трассах задействованы были 266 спецмашин. Ещё 45 единиц техники работали на федеральной трассе Р-22 «Каспий», и 59 единиц на трассах Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» и Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».

Для обработки магистралей специалистами было использовано 3,4 тыс. тонн противогололёдных смесей.

Отметим, по данным облкомдортранса, на случай ухудшения погодных условий в Волгоградской области создана 31 площадка для отдыха, рассчитанные в общей сложности на 4 тыс. автомобилей. Здесь можно безопасно переждать непогоду.

Фото: администрация Волгоградской области