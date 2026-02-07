В Красноармейском районе Волгограда готовятся обновить трамвайную инфраструктуру маршрута №11 «ост. «Каустик» – Судоверфь». В рамках заключённого между мэрией и компанией «Электротранспорт плюс» соглашения, последняя объявила о подготовке проекта замены местной контактной сети.

Разработкой и согласованием документов займётся специализированная организация, определят которую по итогу открытого аукциона. Ей предстоит произвести комплексные инженерные изыскания, а также запроектировать реконструкцию тяговых подстанций №5 и №9. Здесь планируется в перспективе произвести замену распределительного оборудования, а также внедрить системы дистанционного мониторинга и управления.

Также проработать специалистам предстоит замену контактной сети общей протяжённостью 10,7 тыс. метров. Для повышения безопасности ряд воздушных подводящих линий быть переложены под землёй. Запроектировать необходимо будет и замену кабельных линий между распределительными пунктами и подстанциями. На всём протяжении линии будут установлены новые шкафы подпитки контактной сети.

В техзадании на разработку проекта прописаны повышенные требования к надёжности оборудования – срок службы новых сетевых узлов должен быть не менее 30 лет.

Примечательно, что одно из главных требований к разрабатываемой документации – возможность реализации намеченного без приостановки движения трамваев. Судя по всему, работы будут выполняться в ночное время и технологические окна, что должно минимизировать неудобства для пассажиров.

Отметим, только разработка проекта замены контактной сети трамваев на территории Красноармейского района обойдётся компании-концессионеру в кругленькую сумму. На эти цели выделено 23,6 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены во второй половине февраля. Сдать согласованную документацию специалистам предстоит до 30 декабря 2026 года. Сроки реализации проекта пока не опубликованы. Ранее редакция сообщала о разработке аналогичных документов для реконструкции сетевой инфраструктуры трамваев №3 и №4 в Ворошиловском и Советском районах Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»