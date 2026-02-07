Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
В Волгограде к концу 2026 года разработают проект обновления трамвайного маршрута №11

В Красноармейском районе Волгограда готовятся обновить трамвайную инфраструктуру маршрута №11 «ост. «Каустик» – Судоверфь». В рамках заключённого между мэрией и компанией «Электротранспорт плюс» соглашения, последняя объявила о подготовке проекта замены местной контактной сети.

Разработкой и согласованием документов займётся специализированная организация, определят которую по итогу открытого аукциона. Ей предстоит произвести комплексные инженерные изыскания, а также запроектировать реконструкцию тяговых подстанций №5 и №9. Здесь планируется в перспективе произвести замену распределительного оборудования, а также внедрить системы дистанционного мониторинга и управления.

Также проработать специалистам предстоит замену контактной сети общей протяжённостью 10,7 тыс. метров. Для повышения безопасности ряд воздушных подводящих линий быть переложены под землёй. Запроектировать необходимо будет и замену кабельных линий между распределительными пунктами и подстанциями. На всём протяжении линии будут установлены новые шкафы подпитки контактной сети.

В техзадании на разработку проекта прописаны повышенные требования к надёжности оборудования – срок службы новых сетевых узлов должен быть не менее 30 лет.

Примечательно, что одно из главных требований к разрабатываемой документации – возможность реализации намеченного без приостановки движения трамваев. Судя по всему, работы будут выполняться в ночное время и технологические окна, что должно минимизировать неудобства для пассажиров.

Отметим, только разработка проекта замены контактной сети трамваев на территории Красноармейского района обойдётся компании-концессионеру в кругленькую сумму. На эти цели выделено 23,6 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены во второй половине февраля. Сдать согласованную документацию специалистам предстоит до 30 декабря 2026 года. Сроки реализации  проекта пока не опубликованы. Ранее редакция сообщала о разработке аналогичных документов для реконструкции сетевой инфраструктуры трамваев №3 и №4 в Ворошиловском и Советском районах Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»

16:48
«Доживём ли до расселения?»: текущие трубы превратили в ад жизнь волгоградцевна ул. БахтуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
«Мы отвыкли от настоящих морозов» : середина зимы в Волгограде стала самой холодной за 12 летСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде к концу 2026 года разработают проект обновления трамвайного маршрута №11Смотреть фотографии
13:35
«Спартак‑Волгоград» удержал победу во втором матчеСмотреть фотографии
12:52
Волгоградцам на день приглушат вещание радиопередачСмотреть фотографии
12:09
Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчаткиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санкахСмотреть фотографии
10:37
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделениюСмотреть фотографии
10:01
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»Смотреть фотографии
09:24
Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагоновСмотреть фотографии
09:06
Опубликованы первые кадры с места крушения грузового поезда под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
«Спасибо за хорошую работу»: Андрей Бочаров поблагодарил ПВО за отражение атаки 45 дроновСмотреть фотографии
08:07
Каждый пятый обследованный волгоградский двор утопает в снегу и наледиСмотреть фотографии
07:37
Прокуратура проконтролирует расследование схода поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:00
Под Волгоградом ликвидируют последствия ЧП с грузовым поездомСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде экскурсоводы выходят из тени: госаттестацию прошли 142 специалистаСмотреть фотографии
06:21
Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом утром 7 февраляСмотреть фотографии
05:32
В Волгограде Росавиация сняла запрет на приём и отправку авиарейсовСмотреть фотографии
05:06
Цены на дрова вырастут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
04:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 45 БПЛАСмотреть фотографии
03:47
В Волгоградской области отменили семичасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
03:39
В Волгограде на пять часов отложен прилёт авиарейса из Шарм-эль-ШейхаСмотреть фотографии
03:16
В Котово объявили о перезапуске котельных после аварии на электросетяхСмотреть фотографии
02:40
В Волгограде на фоне налёта БПЛА Росавиация приостановила работу аэропортаСмотреть фотографии
20:11
Котово погрузилось во мрак из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
18:57
«Кассы вылетают»: район Волгоградской области охватила световая свистопляскаСмотреть фотографии
18:32
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъектыСмотреть фотографии
18:13
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась до 67 тысячСмотреть фотографии
17:22
Волгоградцам рассказали, когда цены на огурцы пойдут внизСмотреть фотографии
16:54
ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часаСмотреть фотографии
 