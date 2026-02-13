



13 февраля СК России приступил к сбору доказательств нового эпизода военных преступлений ВСУ против жителей Волгоградской области. Начались следственные действия.

- По сообщениям местных органов исполнительной власти, в Волгоградской области беспилотники атаковали жилые дома, пострадали 3 человека, в том числе несовершеннолетний. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — подчёркивается в сообщении Информационного центра СК России.

Одновременно в органе рассказали о начале следственных действий в Белгородской области, где из-за ударов ВСУ травмы получили пятеро местных жителей.

Отметим, в ночь с 12 на 13 февраля южные регионы России вновь подверглись массовому налёту БПЛА. Основной удар пришёлся на Волгоградскую область, где за ночь были сбиты 44 смертоносных аппарата. В результате падении обломков в региональном центре повреждены многоквартирные дома на бульваре 30-летия Победы, ул. 8-ой Воздушной Армии, пр-кт Героев Сталинграда, ул. Изобильной, а также жилые постройки в частном секторе на территории прилегающих к городу населённых пунктов. Трое пострадавших находятся в реанимации.