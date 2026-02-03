В Волгограде на СХИ второй раз за сутки встало движение из-за фур





3 февраля в Советском районе Волгограда вновь оказалось парализовано автомобильное движение по Второй продольной. В утренний час пик огромная пробка из автомобилей скопилась на Университетском проспекте. Второй раз за сутки затор образовался из-за гружёных фур, которые не могут осилить крутой подъём по не до конца расчищенной дороге.

По направлению из Ворошиловского в Советский район автомобили стоят в границах ул. Сухова и ул. Ардатовской. Затор растянулся на 3 километра. В обратном направлении движение встало от ул. Родниковой до СХИ. Его протяжённость более 2,3 километра. В обоих случаях причиной затора стали большегрузы.

Застрявшие в пробке автолюбители делятся эмоциями:

— У меня идёт второй урок, а я с 7:30 не могу доехать до СХИ.

— Мда, я по району еду больше часа.

— А я только с Родниковой до Тулака полтора часа добирался.

— Похоже, на экзамен уже не успею.

Многие волгоградцы также в чатах делятся лайфхаком, как не опоздать на работу, несмотря на капризы погоды. Для этого достаточно пересесть с личного автомобиля на трамвай. Правда, есть одно маленькое «но»: трамваи пока доступны далеко не всем жителям города.

Напомним, проблемы с движением фур в Волгограде возникли ещё вечером 2 февраля. Тогда грузовики на фоне снегопада также не могли осилить подъём Второй продольной в районе СХИ.

Фото: Волгоград / t.me