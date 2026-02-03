Главное

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
В Волгограде на СХИ второй раз за сутки встало движение из-за фур

03.02.2026 10:25
0
03.02.2026 10:25


3 февраля в Советском районе Волгограда вновь оказалось парализовано автомобильное движение по Второй продольной. В утренний час пик огромная пробка из автомобилей скопилась на Университетском проспекте. Второй раз за сутки затор образовался из-за гружёных фур, которые не могут осилить крутой подъём по не до конца расчищенной дороге.

По направлению из Ворошиловского в Советский район автомобили стоят в границах ул. Сухова и ул. Ардатовской. Затор растянулся на 3 километра. В обратном направлении движение встало от ул. Родниковой до СХИ. Его протяжённость более 2,3 километра. В обоих случаях причиной затора стали большегрузы.

Застрявшие в пробке автолюбители делятся эмоциями:

— У меня идёт второй урок, а я с 7:30 не могу доехать до СХИ.

— Мда, я по району еду больше часа.

— А я только с Родниковой до Тулака полтора часа добирался.

— Похоже, на экзамен уже не успею.

Многие волгоградцы также в чатах делятся лайфхаком, как не опоздать на работу, несмотря на капризы погоды. Для этого достаточно пересесть с личного автомобиля на трамвай. Правда, есть одно маленькое «но»: трамваи пока доступны далеко не всем жителям города.

Напомним, проблемы с движением фур в Волгограде возникли ещё вечером 2 февраля. Тогда грузовики на фоне снегопада также не могли осилить подъём Второй продольной в районе СХИ.

Фото: Волгоград / t.me

13:22
«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общагаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:41
В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
12:18
Волгоградские пенсионеры пострадали от юных курьеров аферистов из Кемерово и ЛипецкаСмотреть фотографии
12:16
Волгоградским депутатам разрешат не отчитываться ежегодно о доходахСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцев обяжут заменить иностранные вывески с 1 мартаСмотреть фотографии
11:19
Волгоградские энергетики продолжают спасать районы от блэкаутаСмотреть фотографии
10:43
«Окажемся под сибирским антициклоном»: метеоролог рассказал волгоградцам, что ждать от февральской погодыСмотреть фотографии
10:35
Андрей Бочаров обсудил с художниками студии Грекова мемориал бойцам СВОСмотреть фотографии
09:42
Последний художник киноафиш в России из Камышина ушел из профессииСмотреть фотографии
09:29
«Аэрофлот» взыскал с дебошира ущерб за задержку рейса Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
09:03
Поджигателю военкомата в Урюпинске накинули год «строгача» за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области за ночь выпало 60% месячной нормы осадковСмотреть фотографии
08:37
Под Волгоградом появится патриотический музей в вагонах электричкиСмотреть фотографии
08:27
Волгоградские легкоатлетки вошли в число призёров первенства РоссииСмотреть фотографии
08:26
Приставы закрыли опасный склад с аммиачной селитрой под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:56
Ребенок в маршрутке пострадал в ДТП с кроссовером в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:53
Власти Саратова ввели запрет на въезд грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:48
В Волгограде и области в пожарах погибли двое пенсионеровСмотреть фотографии
07:41
Юная ростовчанка оказалась в рассекреченных файлах ЭпштейнаСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде на СХИ второй раз за сутки встало движение из-за фурСмотреть фотографии
07:06
Облкомдортранс сообщил о бесперебойном движении по основным дорогам в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:05
Многодетных волгоградцев расспросят о доходахСмотреть фотографии
06:59
Волгоградцев напугали фейком о тотальном запрете ЦБ на кредитыСмотреть фотографии
06:41
Волгоградцам рассказали, когда в феврале ждать пособий и пенсийСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде ликвидируют последствия снегопада: фото с заснеженных улицСмотреть фотографии
06:03
В Волгограде цены на такси взвинтили в 2,5 разаСмотреть фотографии
05:31
Волгоградцы стали в полтора раза реже болеть гонконгским гриппомСмотреть фотографии
05:26
Пробки в 8 баллов сковали Волгоград в утренний час пик из-за снегопадаСмотреть фотографии
 