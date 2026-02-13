УФАС внесло в черный список подрядчика «Волгоградавтодора»

Главное

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградское УФАС внесло ООО «Альфагазэнерго» в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года. По данным антимонопольного ведомства, с заявлением обратилось ГБУ «Волгоградавтодор» в связи с неисполнением контракта на оказание  услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию основного оборудования.

Работы  должны были производиться на территориях Фроловского, Городищенского, Камышинского, Быковского, Котельниковского, Октябрьского и Чернышковского районов Волгоградской области. Однако подрядчик в течение последних трех месяцев действия контракта в 2025 году не осуществлял возложенные на него обязательства. Контракт на сумму 1,5 миллиона не был исполнен. Своим бездействием подрядчик под угрозу безопасность производственных объектов ГБУ «Волгоградавтодор».

Как следует из открытых данных, ООО «Альфагазэнерго» занимается обеспечением работоспособности котельных, а также ремонтом машин и оборудования. 


Дзержинский район Волгограда 13 февраля частично остался без интернета
В Москве суд определит будущее арестованных волгоградских чиновников сообща
Волгоградцы будут предупреждены об отключении света и воды в Max
УФАС внесло в черный список подрядчика «Волгоградавтодора»
Волгоградцам напомнили об изменении даты оплаты ЖКУ
В Волгограде сохраняется опасность атаки БПЛА
Волгоградец Виталий Аракелян с позывным «Вито» погиб при выполнении задач СВО
В городе коммунальных катастроф Котово взвоют сирены
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцев
В Волгограде задерживаются два московских рейса 13 февраля
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 43 БПЛА
ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА
Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома
На западе Волгограда людей размещают в школе после теракта ВСУ
Пожар на западе Волгограда возник при падении обломков БПЛА ВСУ
Во время массированной атаки на Волгоград и область ПВО сбила один БПЛА
Теракт ВСУ в Волгограде: при атаке дронов пострадали люди, включая ребенка
Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасность
Под Волгоградом в заливе Ахтубы пройдёт фестиваль рыбной ловли «Волжская FISHка»
Правоохранители уличили волгоградского бизнесмена в махинациях при восстановлении ЛНР
Эвакуацию пенсионерки с обледеневшего Сарпинского на аэролодке сняли на видео
Сталинградское шоссе может появиться в Саратове
В Волгограде стартовало строительство новой школы на 1280 учеников
«Возникает иллюзия контроля»: психолог рассказала, почему многие волгоградцы не представляют жизни без Telegram
Путин отметил медалями рисковавших жизнью спасателей
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраля
Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУ
В Волгограде музей-панораму на два дня закроют для посетителей
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет
 