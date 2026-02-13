УФАС внесло в черный список подрядчика «Волгоградавтодора»





Волгоградское УФАС внесло ООО «Альфагазэнерго» в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года. По данным антимонопольного ведомства, с заявлением обратилось ГБУ «Волгоградавтодор» в связи с неисполнением контракта на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию основного оборудования.

Работы должны были производиться на территориях Фроловского, Городищенского, Камышинского, Быковского, Котельниковского, Октябрьского и Чернышковского районов Волгоградской области. Однако подрядчик в течение последних трех месяцев действия контракта в 2025 году не осуществлял возложенные на него обязательства. Контракт на сумму 1,5 миллиона не был исполнен. Своим бездействием подрядчик под угрозу безопасность производственных объектов ГБУ «Волгоградавтодор».

Как следует из открытых данных, ООО «Альфагазэнерго» занимается обеспечением работоспособности котельных, а также ремонтом машин и оборудования.



