



Днём 13 февраля Росавиация отменила запрет на работу аэропорта Волгограда. Воздушная гавань начала принимать и отправлять самолёты в обычном режиме.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — сообщили в федеральном агентстве.

Запрет на использование гражданскими судами воздушного пространства региона был введён в 22:47 12 февраля. На текущий момент в расписании воздушной гавани произошли корректировки. Задерживается прилёт и отправление сразу шести московских рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».

Напомним, ранее стало известно о массированном налёте на Волгоградскую область беспилотников ВСУ. Только лишь по данным на утро 13 февраля дежурные расчёты ПВО сбили 44 ударных БПЛА. В результате падения обломков есть пострадавшие среди жителей региона, а также повреждения многоквартирных и частных жилых домов, автомобилей.

Фото из архива ИА «Высота 102»