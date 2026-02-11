Главное

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

Федеральные новости

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
«У меня там собака сдохнет»: жителей острова Сарпинский изолировала замерзшая Волга

11.02.2026 15:28
11.02.2026


Жители острова Сарпинский в Волгограде сегодня, 11 февраля, оказались отрезанными от большой земли из-за замерзшей Волги. Как рассказали ИА «Высота 102» островитяне, пассажирский теплоход, отправившийся от Руднева, так и не смог причалить к понтонам на островной пристани. 

До пристани оставалось метров шесть, но там все забилось льдом, теплоход просто застрял. Через какое-то время подошел речной буксир, еле-еле вытащил его из ледяного плена. Некоторых пассажиров, среди которых были учителя островной школы, кое-как переправили на берег, а других повезли обратно, – делятся жители. 

По словам жителей, подобные ситуации, когда Волга замерзала, были последний раз лет 10-12 назад. Тогда жителей доставляли на остров и обратно на аэросанях, находившихся на балансе муниципальной службы спасения. Однако, утверждают люди, аэросани сейчас не на ходу. 

Новость о прекращении речного сообщения с материковой частью Волгограда огорошила островитян и дачников, которые зимой наведывались в свои домики.  

Волгоградец Анатолий раз в два дня приезжал на Сарпинский, чтобы покормить собаку. 

– Что теперь делать, не знаю. Собака ведь сдохнет без еды. Я бы ее в город забрал, но как теперь туда доберешься? – рассуждает растерянный мужчина. 

Жительница острова Надежда, которая в эти дни проходила обследование в поликлинике Кировского района, констатирует, что его придется прервать. Да и что будет с оказанием медпомощи жителям острова, непонятно. По словам островитян, фельдшеру, которая живет на Сарпинском, сообщили, что в экстренных случаях можно вызвать санавиацию, однако только в светлое время суток. 

Между тем, в речпорту Волгограда подтвердили, что 11 и 12 февраля пассажирские теплоходы не будут курсировать по маршруту Руднева-Сарпинский. Вместо него вводится временный маршрут – Речпорт-остров Голодный, где расположены очистные сооружения. Однако в администрации Волгограда, прокомментировавшей ситуацию с прекращением речного сообщения, назвали новый временный маршрут. 

- 11 февраля в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой на Волге в районе набережной им. Владимира Высоцкого речной маршрут «Волгоград – о. Сарпинский» изменил маршрут до улучшения погодных условий.Сообщение с островной частью Волгограда будет осуществляться от 13-ого причала («Речной порт») до вспомогательной пристани на острове Сарпинский, расположенной напротив микрорайона Тулака. Первый рейс по временному маршруту будет выполнен уже сегодня в 16.30. В сторону Речного порта теплоход отправится в 17.30. В ближайшие дни речной трамвайчик будет выполнять по 6 рейсов. Со стороны Центрального района в 7.30, 13.00 и 16.15. Со стороны о. Сарпинский: в 9.30, 13.30 и 17.00.

В мэрии также заявили, что обучение в МОУ СШ №25 будет продолжено до 16 февраля  в дистанционном формате.

В администрации также добавили, что,  по информации МУ «Служба спасения», аэросани находятся в исправном состоянии, однако они не предназначены для пассажирских перевозок  ввиду ограниченного количества посадочных мест  и используются в случаях экстренного реагирования.



