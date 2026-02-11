Жители острова Сарпинский в Волгограде сегодня, 11 февраля, оказались отрезанными от большой земли из-за замерзшей Волги. Как рассказали ИА «Высота 102» островитяне, пассажирский теплоход, отправившийся от Руднева, так и не смог причалить к понтонам на островной пристани.

– До пристани оставалось метров шесть, но там все забилось льдом, теплоход просто застрял. Через какое-то время подошел речной буксир, еле-еле вытащил его из ледяного плена. Некоторых пассажиров, среди которых были учителя островной школы, кое-как переправили на берег, а других повезли обратно, – делятся жители.

По словам жителей, подобные ситуации, когда Волга замерзала, были последний раз лет 10-12 назад. Тогда жителей доставляли на остров и обратно на аэросанях, находившихся на балансе муниципальной службы спасения. Однако, утверждают люди, аэросани сейчас не на ходу.

Новость о прекращении речного сообщения с материковой частью Волгограда огорошила островитян и дачников, которые зимой наведывались в свои домики.

Волгоградец Анатолий раз в два дня приезжал на Сарпинский, чтобы покормить собаку.

– Что теперь делать, не знаю. Собака ведь сдохнет без еды. Я бы ее в город забрал, но как теперь туда доберешься? – рассуждает растерянный мужчина.

Жительница острова Надежда, которая в эти дни проходила обследование в поликлинике Кировского района, констатирует, что его придется прервать. Да и что будет с оказанием медпомощи жителям острова, непонятно. По словам островитян, фельдшеру, которая живет на Сарпинском, сообщили, что в экстренных случаях можно вызвать санавиацию, однако только в светлое время суток.

Между тем, в речпорту Волгограда подтвердили, что 11 и 12 февраля пассажирские теплоходы не будут курсировать по маршруту Руднева-Сарпинский. Вместо него вводится временный маршрут – Речпорт-остров Голодный, где расположены очистные сооружения. Однако в администрации Волгограда, прокомментировавшей ситуацию с прекращением речного сообщения, назвали новый временный маршрут.

- 11 февраля в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой на Волге в районе набережной им. Владимира Высоцкого речной маршрут «Волгоград – о. Сарпинский» изменил маршрут до улучшения погодных условий.Сообщение с островной частью Волгограда будет осуществляться от 13-ого причала («Речной порт») до вспомогательной пристани на острове Сарпинский, расположенной напротив микрорайона Тулака. Первый рейс по временному маршруту будет выполнен уже сегодня в 16.30. В сторону Речного порта теплоход отправится в 17.30. В ближайшие дни речной трамвайчик будет выполнять по 6 рейсов. Со стороны Центрального района в 7.30, 13.00 и 16.15. Со стороны о. Сарпинский: в 9.30, 13.30 и 17.00.

В мэрии также заявили, что обучение в МОУ СШ №25 будет продолжено до 16 февраля в дистанционном формате.

В администрации также добавили, что, по информации МУ «Служба спасения», аэросани находятся в исправном состоянии, однако они не предназначены для пассажирских перевозок ввиду ограниченного количества посадочных мест и используются в случаях экстренного реагирования.





