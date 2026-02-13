В Волгограде врачи прооперировали пострадавших при ночной атаке украинских БПЛА. У всех диагностированы осколочные ранения. Они находятся в реанимации.

- У всех троих пострадавших извлечены осколки, в настоящий момент все находятся в реанимации, состояние стабильное, - сообщили в облздраве.

Ранее сообщалось, что от террористической атаки по жилым домам пострадал 12-летний мальчик в Среднеахтубинском районе, 18-летний подросток и женщина из Красноармейского района Волгограда. Им оказывается вся необходимая помощь. Проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами.





