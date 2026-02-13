В Музей Победы в Москве передали капсулу с землей из Волгограда





В Музей Победы в Москве передали капсулу с землей из города-героя Волгограда и книгу «Сталинград. Без срока давности».

Как рассказали в Волгоградской облдуме, всего в музей было передано 11 капсул из разных городов. Волгоградцы, кроме этого, направили в столицу России книгу издание, увидевшее свет по инициативе губернатора региона Андрея Бочарова. Более чем на 350 страницах книги представлены уникальные архивные документы, воспоминания фронтовиков и жителей осажденного Сталинграда.

– Такие проекты, как этот, чрезвычайно важны: вместе мы показываем не только подвиги наших прадедов и дедов, но и продолжающуюся линию памяти и чести. Наша общая задача – чтобы каждый знал историю своей страны, хранил ее и передавал дальше, – отметил замгендиректора Музея Победы Федор Смуглин.

Фото: Волгоградская областная дума