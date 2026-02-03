В Волгоградской области полностью сняты ограничения на трассах, которое накануне поздно вечером вводилось из-за аномального снегопада.

- На федеральных автомобильных дорогах, проходящих через территорию Волгоградской области, в границах Воронежской, Саратовской, Астраханской и Ростовской областей, возобновлено движение автотранспорта, - сообщило утром 3 февраля ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее ФКУ Упрдор Москва- Волгоград проинформировало об открытии в полном объеме с 6:00 мск 3 февраля движения на участках 641 - км 961, км 1007 - км 1034 федеральной трассы Р-22 «Каспий», а также на подъезде к Элисте (км 36 - км 84) в границах Волгоградской области.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!