Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 43 БПЛА





В ночь с 12 на 13 февраля Волгоградская область вновь подверглась масштабной атаке беспилотников ВСУ. Налёт на гражданскую инфраструктуру был отражён дежурными расчётами Минобороны.

— За ночь дежурными средствами ПВО в Волгоградской области перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

В общей сложности над всеми регионами России с 23:00 12 февраля до 7:00 13 февраля было уничтожено 58 БПЛА. Второй по силе удар украинской беспилотной авиации пришёлся на Ростовскую область. Здесь были ликвидированы 12 дронов. Два БПЛА были сбиты в воздушном пространстве Курской области, а один - в Республике Крым. .

Отметим, угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Волгоградской области 12 февраля в 21:53. Она продолжает действовать к данному часу.

Напомним, в результате массированной атаки по жилой инфраструктуре в Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, 56 и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда. Также дрон ВСУ упал возле дома № 9А и проспекте им. Героев Сталинграда на юге города. В МКД выбиты стекла, а на Семи ветрах, на парковке, произошло возгорание автомобилей.

Ранее сообщалось о троих пострадавших в результате теракта ВСУ в Волгоградской области. В их числе 12-летний мальчик – в хуторе Среднеахтубинского района дрон повредил дом многодетной семьи.