Под Волгоградом проверили поселки на наличие нелегалов





В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники УФСБ совместно с коллегами из полиции проверили места скопления иностранных граждан. Как уточнили в ведомстве, межведомственный рейд прошел в поселках Котлубань, Самофаловка, Степной, а также в хуторе Новая Надежда рабочем поселке Городище.

Сотрудниками ведомств в ночное и дневное время проведена проверка в отношении 45 лиц, из которых 43 являются иностранными гражданами.

В результате рейда составлено 5 протоколов об административных правонарушениях в отношении мигрантов по ч. 1 ст. 18.10, ч. 1.1 ст. 18.8, ч. 2 ст. 18.8, ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ. Также устанавливается работодатель задержанных мигрантов для привлечения по ст. 18.15 КоАП России.