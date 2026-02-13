В Волгограде задерживаются два московских рейса 13 февраля





13 февраля в аэропорту Волгограда из-за продолжающейся атаки БПЛА произошли корректировки в расписании. Согласно информации справочной службы, задерживаются два утренних рейса из Москвы.

С 09:45 на 10:45 отложен прилёт из Москвы в областной центр рейса № DP 6965 авиакомпании «Победа». Рейс №SU 1758 из Москвы также перенесен на 11:50 на прилет в аэропорт «Сталинград». Оба самолёта с задержкой вылетят и в обратном направлении.

Напомним, в регионе вечером 12 февраля в связи с массированной атакой БПЛА был объявлен режим беспилотной опасности, в 22:30 Росавиация приняла решение второй раз за сутки закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.