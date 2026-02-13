Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В Волгограде задерживаются два московских рейса 13 февраля

13 февраля в аэропорту Волгограда из-за продолжающейся атаки БПЛА произошли корректировки в расписании. Согласно информации справочной службы, задерживаются два утренних рейса из Москвы.

С 09:45 на 10:45 отложен прилёт из Москвы в областной центр рейса № DP 6965 авиакомпании «Победа». Рейс №SU 1758 из Москвы также перенесен на 11:50 на прилет в аэропорт «Сталинград». Оба самолёта с задержкой вылетят и в обратном направлении.

Напомним, в регионе вечером 12 февраля в связи с массированной атакой БПЛА был объявлен режим беспилотной опасности, в 22:30 Росавиация приняла решение второй раз за сутки закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.  

10:03
Дзержинский район Волгограда 13 февраля частично остался без интернета
09:52
В Москве суд определит будущее арестованных волгоградских чиновников сообща
09:10
Волгоградцы будут предупреждены об отключении света и воды в Max
08:55
УФАС внесло в черный список подрядчика «Волгоградавтодора»
08:36
Волгоградцам напомнили об изменении даты оплаты ЖКУ
08:18
В Волгограде сохраняется опасность атаки БПЛА
08:13
Волгоградец Виталий Аракелян с позывным «Вито» погиб при выполнении задач СВО
07:58
В городе коммунальных катастроф Котово взвоют сирены
07:47
Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцев
07:35
В Волгограде задерживаются два московских рейса 13 февраля
07:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 43 БПЛА
07:00
ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА
06:50
Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома
06:31
На западе Волгограда людей размещают в школе после теракта ВСУ
06:17
Пожар на западе Волгограда возник при падении обломков БПЛА ВСУ
06:09
Во время массированной атаки на Волгоград и область ПВО сбила один БПЛА
06:01
Теракт ВСУ в Волгограде: при атаке дронов пострадали люди, включая ребенка
22:55
Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
21:53
В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасность
21:12
Под Волгоградом в заливе Ахтубы пройдёт фестиваль рыбной ловли «Волжская FISHка»
20:26
Правоохранители уличили волгоградского бизнесмена в махинациях при восстановлении ЛНР
20:04
Эвакуацию пенсионерки с обледеневшего Сарпинского на аэролодке сняли на видео
19:30
Сталинградское шоссе может появиться в Саратове
19:08
В Волгограде стартовало строительство новой школы на 1280 учеников
18:29
«Возникает иллюзия контроля»: психолог рассказала, почему многие волгоградцы не представляют жизни без Telegram
18:17
Путин отметил медалями рисковавших жизнью спасателей
17:49
Волгоградцы пожаловались на сбой в работе Telegram и «ВКонтакте» 12 февраля
17:20
Жители Котлубани возвращаются домой после ракетной атаки ВСУ
16:54
В Волгограде музей-панораму на два дня закроют для посетителей
16:36
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет
 