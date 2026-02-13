Волгоградцам напомнили об изменении даты оплаты ЖКУ





Волгоградцам напомнили об изменении даты оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь оплатить за ЖКХ с 1 марта можно будет до 15-го числа следующего месяца, а квитанции станут приходить до 5-го числа.

Как сообщает Telegram-канал «Объясняем. Волгоградская область», такой график поможет избежать просрочек, оплачивая коммуналку после получения зарплаты. Пени за просрочку также будут начислять с 31-го дня после возникновения долга.

Проверить задолженность можно в разделе «Счета ЖКУ» в приложении «Госуслуги. Дом», на сайтах единых информационно-расчётных центров вашего города, а также в приложениях банков, которые присылают уведомления о предстоящих платежах.